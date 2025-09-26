Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας μετά την άδεια εκταφής μόνο για DNA – «Μας κοροϊδεύουν»

Συνεχίζει την απεργία πείνας που ξεκίνησε πριν από 12 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι, παρότι έγινε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του. Κι αυτό, γιατί η εκταφή αφορά μόνο στην ταυτοποίηση της σορού, ενώ ο Πάνος Ρούτσι, ξεκαθάρισε ότι ζητεί να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός θανάτου του γιου του, Ντένι, ο οποίος σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

«Δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά. Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν. Είμαι εδώ και θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι τέλους», είπε σε δημοσιογράφους ο Πάνος Ρούτσι, λίγο αφότου έγινε γνωστή η παραγγελία του εισαγγελέα Λάρισας.

Η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή

Σημειώνεται ότι με παραγγελία της εισαγγελέως Πρωτοδικών Λάρισας Αικατερίνης Παπασταύρου προς το Αστυνομικό Τμήμα Λάρισας διατάχθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να γίνει η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι.

Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του απεργού πείνας, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

Η προκαταρκτική έρευνα αφορά την πραγματοποίηση εξέτασης DNA στη σoρό του Ντένι Ρούτσι.  Αιτήματα εκταφής των σορών των παιδιών τους που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, έχουν καταθέσει, επίσης, ο Παύλος Ασλανίδης για τον γιο του, Δημήτρη, καθώς και η Μαρία Καρυστιανού, για την κόρη της Μάρθη, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.  Μηνυτήρια αναφορά προς τον Πρόεδρο Εφετών Λάρισας κατέθεσε και ο Χρήστος Κωνσταντινίδης με αίτημα  την διενέργεια εκταφής και τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της συζύγου του, Βασιλικής Χλώρου.

 

