ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για δημοσίευμα και η απάντηση της κυβέρνησης

Νέα πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή δημοσιεύματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για απροκάλυπτη εργαλειοποίηση.

«Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη» τονίζουν κυβερνητικές πηγές, με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento», κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών».

«Σχεδόν τρεις μήνες από τη διαβίβαση της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, είχαμε ακόμα μία “μεγάλη ανακάλυψη”, σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας» αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, και προσθέτουν: «Αυτή τη φορά το “κυνήγι μαγισσών” έχει ως επίκεντρο ένα και μόνο τηλεφώνημα του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη, στο οποίο απαντούσε σε καταγγελία αγρότη σε συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, αρμόδιο να δέχεται καταγγελίες πολιτών και ο οποίος την έλαβε και τη διαβίβασε, όπως και τη σχετική απάντηση σε αυτή. Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί».

Οι κυβερνητικές πηγές καταλήγουν σημειώνοντας τα εξής: «Η εργαλειοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πια απροκάλυπτη, όταν όλες οι πτυχές της υπόθεσης ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής».

Το δημοσίευμα

«Στην δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Βουλή, ένα “αθόρυβο” πρόσωπο με σημαντικό ρόλο τόσο στο γραφείο και στην “αυλή” του πρωθυπουργού, όσο και στη ΝΔ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκο Μπαμπασίδη για έναν “άνθρωπό μας” που πήρε “σχεδόν 6 χιλιάρικα”. Ο λόγος για τον Γιώργο Κατσαούνο, που με εντολή Μητσοτάκη τον Φεβρουάριο του 2024 αναβαθμίστηκε εντός των τειχών του Μαξίμου σε “συντονιστή καθημερινότητας”» αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας «Documento», όπου παρουσιάζεται αναλυτικά ο διάλογος.

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε κι ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων

«Οι διάλογοι που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μεταξύ του τέως προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Κυριάκου Μπαμπασίδη και του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, Γεωργίου Κατσαούνου είναι ενδεικτικοί του ύφους και του ήθους της διακυβέρνησης Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα.

«Αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον τον πρωθυπουργού όχι μόνο γνώριζε αλλά γνώριζε κι ενορχήστρωνε την επιχείρηση των παράνομων επιδοτήσεων», τονίζεται στη ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Επίσης υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά πως «δεδομένου ότι ο κ. Μπαμπασίδης έχει πάθει αμνησία και δεν θυμάται καν με ποιους μιλούσε στο τηλέφωνο, μήπως ο κ. Κατσαούνος έχει καλύτερη μνήμη και μπορεί να μας διαφωτίσει για τους διαλόγους που ακούγονται; Μήπως θυμάται ποιος είναι ”ο άνθρωπος μας” για τον οποίο συζητούν και ”πήρε έξι χιλιάρικα”; Επίσης, με πραγματικό ενδιαφέρον ρωτάμε: Είχαμε κανένα νέο για τον κ. Μυλωνάκη και τον κ. Μπουκώρο; Πότε θα σπάσουν τον ”όρκο σιωπής”;».

ΣΥΡΙΖΑ: Η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η απόδειξη ότι η διαφθορά βρίσκεται στην καρδιά του Μεγάρου Μαξίμου. Πρόκειται για πολλαπλά σκάνδαλα με την υπογραφή του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Παράλληλα τονίζει πως: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης, υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, παραδέχθηκε ότι παρέλαβε υπόμνημα για παρανομίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο παραμένει εξαφανισμένο, ενώ είχε πρόσβαση σε ηχογραφημένες συνομιλίες της ΕΥΠ πριν καν φτάσει η δικογραφία στη Βουλή. Με βάση αυτές μάλιστα, σχεδίαζε και τους ανασχηματισμούς της Κυβέρνησης. Παρά τις καταγγελίες Μ. Σαλμά και Ν. Σαλάτα, κρύβεται από την Εξεταστική Επιτροπή με συνενόχους του Βουλευτές της πλειοψηφίας που αρνήθηκαν την κλήση του, μετατρέποντας την Επιτροπή σε παρωδία συγκάλυψης.

Παράλληλα, ο Γιώργος Κατσαούνος, στενός συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη, διορισμένος από τον ίδιο ως Προϊστάμενος του Γραφείου Κοινωνικών Θεμάτων και αργότερα ως Συντονιστής Καθημερινότητας στο Μαξίμου, εμπλέκεται – όπως αποκάλυψε το Documento – σε διάλογο με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Μπαμπασίδη, όπου δηλώνει πως εξασφάλισε 6.000 ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις σε “δικό μας άνθρωπο”. Η συνομιλία αυτή καταρρίπτει κάθε ψευδή ισχυρισμό ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν γνώριζε. Αντίθετα, βρισκόταν στον πυρήνα της μεθόδευσης».

Και προσθέτει: «Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται – από ρεπορτάζ της Αυγής – ότι συγγενικά πρόσωπα και ο Χρ. Μαγειρίας – σύζυγος της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, ενώ ελέγχονταν για κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το Μαξίμου την έχρισε στη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, έως να δημοσιοποιηθεί ότι ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζει πως: «Φαίνεται πως για να ανέβεις στην επετηρίδα του Μαξίμου, πρέπει να έχεις εμπλοκή σε σκάνδαλα που στερούν εκατομμύρια κονδυλίων από την ύπαιθρο και την ελληνική κοινωνία. Την ώρα που «δικοί τους άνθρωποι» μοιράζονται παράνομες επιδοτήσεις, οι πραγματικοί δικαιούχοι αγρότες μένουν απλήρωτοι, οδηγούμενοι σε οικονομική ασφυξία. Η αλήθεια είναι πια ξεκάθαρη: το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε εργαλείο ρουσφετιών, παράνομων επιδοτήσεων και εξυπηρετήσεων “ημετέρων”. Δεν αρκούν οι παραιτήσεις. Είναι επιτακτική ανάγκη να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για να ανασάνει η χώρα και να αποκατασταθεί η διαφάνεια, η οικονομία και η δικαιοσύνη».

Νέα Αριστερά: «Επιτελικό κράτος των 6.000 ευρώ»

«Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento για τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργο Κατσαούνο, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Ο “συντονιστής καθημερινότητας” του πρωθυπουργού συνομιλεί καταγεγραμμένα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για “ανθρώπους μας” και για “έξι χιλιάρικα”. Η εικόνα αυτή καταρρίπτει για ακόμη μία φορά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν έχει καμία εμπλοκή. Πλέον ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχε στηθεί και παραμένει μέχρι σήμερα ένας οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών και πληρωμών μέσα στο ίδιο το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού. Το υποτιθέμενο «επιτελικό κράτος» αποδεικνύεται το κράτος των 6.000 ευρώ – ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη» προσθέτει.

«Η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτική και προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που στήνει μηχανισμούς μέσα στο Μαξίμου για να εξυπηρετεί «δικούς του ανθρώπους». Χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνία – όχι τα ρουσφέτια και τη διαπλοκή» καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.