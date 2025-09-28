Η εξομολόγηση του Νίνο για τα παιδιά του: «Νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί»

Στην προσωπική του ζωή και στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τα παιδιά του αναφέρθηκε ο γνωστός τραγουδιστής, Νίνο.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» ανέφερε ότι «για τα παιδιά μου νιώθω σαν να ήταν πάντα εκεί. Απλά αναρωτιόμουν πως ήταν πριν, αυτό αναρωτιόμουν. Δεν υπήρχαν αυτά τα παιδιά; Αυτό σκεφτόμουν. Πως γίνεται αυτό; Πως έγιναν αυτό;».

«Για μένα καλός πατέρας σημαίνει να ‘σαι ήρεμος, να φέρεσαι ευγενικά, να μπορείς να αναλύεις στο επίπεδο του παιδιού την κατάσταση και να του την εξηγείς όμορφα. Κυρίως να είσαι καλός με τους άλλους γιατί τα παιδιά μιμούνται, βλέπουν τι κάνεις και δεν τους λες τι να κάνουν», είπε ο τραγουδιστής.

«Τώρα που είναι ακόμα παιδιά, προσπαθώ να τους μιλάω όσο πιο μεγαλίστικα γίνεται! Πολύ σοβαρά. Και εκείνα είναι πολύ σοβαρά, πανέξυπνα και ευλογημένα παιδιά. Περνάω μαζί τους όσο χρόνο μπορώ γιατί δεν μένουμε μαζί» εξήγησε ο Νίνο.