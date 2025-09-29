Βουλή: Σήμερα στη δημοσιότητα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Βουλή

Σήμερα, Δευτέρα (29/9) δίνονται στη δημοσιότητα, από την επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των πολιτικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, στις οποίες θα περιλαμβάνονται και οι αρχικές δηλώσεις όσων εξελέγησαν πρώτη φορά στις βουλευτικές εκλογές του 2023.

Πρόκειται για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.

Τα «πόθεν έσχες» θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Βουλής https://www.hellenicparliament.gr (Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης).

