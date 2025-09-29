Οι αθλητικές μεταδόσεις 29/9/2025

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το ματς Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet για τη Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/9/2025):

08:00 COSMOTE SPORT 7 HD Άλεξ ντε Μινόρ – ΓιακούµπΜενσίκΠεκίνοτένις

10:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Φαμπιάν Μαροζάν Πεκίνο τένις

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τζένσον Μπρούκσμπι – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο τένις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Κάσπερ Ρουντ Τόκιο τένις

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Πεκίνο τένις

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λέρνερ Τιέν – Λορέντζο Μουζέτι Πεκίνο τένις

15:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Αλεξάντερ Ζβέρεφ Πεκίνο τένις

18:00 Novasports Prime Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet Super League

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Τορίνο Serie A

21:30 Novasports Start Λεγανές – Καστεγιόν Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Λάτσιο Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Γουέστ Χαμ Premier League

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Οβιέδο La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αρούκα – Πόρτο Liga Portugal

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom μαζί Real taste & style

Τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν έχετε συνεχόμενες συσκέψεις στη δουλειά

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα παιδί που κρατάει μπαλόνια σε 14 δευτερόλεπτα

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας
περισσότερα
07:02 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom – Μαζί Real taste & style

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom – Μαζί Real taste &a...
05:48 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι οικονομικές εφημερίδες 29/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις οικονομικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.
05:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 29/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.
05:38 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Οι πολιτικές εφημερίδες 29/9/2025

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα από τις πολιτικές εφημερίδες, σήμερα 29/9/2025.
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης