Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: H Ιουλία προσπαθεί να βγάλει τον Φωκά από τη φυλακή

Νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι” έρχεται απόψε στις 23:30 στον Alpha.

Η Πολυξένη περνά μια δύσκολη νύχτα, παλεύοντας με την αίσθηση της μοναξιάς και της εγκατάλειψης, βρίσκοντας προσωρινή στήριξη σε πρόσωπα που της θυμίζουν ότι δεν είναι εντελώς μόνη.

Η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με μια αιφνίδια και σκληρή πραγματικότητα γύρω από τον Φωκά, καθώς η υπόθεση παίρνει τροπή που ξεπερνά τις δυνάμεις της και τη φέρνει αντιμέτωπη με φόβους που δεν μπορεί πια να αγνοήσει.

Η Ασπασία, πιεσμένη από τις εξελίξεις με τη Στέλλα και την οικονομική ασφυξία, συγκρούεται με τον Σταύρο, καθώς γίνεται φανερό ότι οι μεταξύ τους ισορροπίες δοκιμάζονται σοβαρά.

Η Μαγδαληνή έρχεται αντιμέτωπη με αλλαγές γύρω της που την αναγκάζουν να επανεξετάσει τον τρόπο ζωής και τις αξίες της, ενώ ζητήματα από το παρελθόν της οικογένειας επιστρέφουν και προκαλούν ανησυχία.

Η Μελισσάνθη καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες προσωπικών επιλογών, την ώρα που μια απρόσμενη περιπέτεια υγείας μέσα στην οικογένεια την φέρνει αντιμέτωπη με τους βαθύτερους φόβους της.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

H Ιουλία επισκέπτεται τον Φωκά στο κρατητήριο:

Η Μελισσάνθη τρέχει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται ο Γεράσιμος:

Η Ασπασία βλέπει τον Σταύρο να φιλιέται με τη Δέσποινα στο νοσοκομείο:

Δείτε εδώ το trailer: