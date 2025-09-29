Βίντεο: Η στιγμή που η Lola Young καταρρέει στη σκηνή μουσικού φεστιβάλ – Οι αποκαλύψεις για τη διαταραχή που την ταλαιπωρεί

Βίντεο: Η στιγμή που η Lola Young καταρρέει στη σκηνή μουσικού φεστιβάλ – Οι αποκαλύψεις για τη διαταραχή που την ταλαιπωρεί

Η εμφάνιση της τραγουδίστριας Lola Young στη Νέα Υόρκη εξελίχθηκε σε ένα δραματικό επεισόδιο, που ανησύχησε τους παρευρισκόμενους, καθώς η 24χρονη κατέρρευσε στη σκηνή μπροστά σε θαυμαστές στο μουσικό φεστιβάλ All Things Go, λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε αποκαλύψει ότι πέρασε «δύσκολες μέρες» και δεν ήταν σίγουρη αν θα μπορούσε να δώσει τη συναυλία.

Η Lola, γνωστή από την επιτυχία της το 2024 με το τραγούδι «Messy», τραγουδούσε το «Conceited» στο στάδιο Forest Hills όταν έχασε τις αισθήσεις της και χρειάστηκε να απομακρυνθεί από τη σκηνή από το ιατρικό προσωπικό.

Πριν καταρρεύσει, είχε πει στο κοινό: «Πέρασα δύσκολες μέρες, μερικές φορές η ζωή σε κάνει να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις, αλλά ξέρετε τι, ξύπνησα και πήρα την απόφαση να έρθω εδώ».


Λίγες ώρες αργότερα, η ίδια θέλησε να καθησυχάσει τους θαυμαστές της με ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε: «Γεια, για όποιον είδε το πρόγραμμά μου στο All Things Go σήμερα, είμαι καλά τώρα. Ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας xxx». Το περιστατικό συνέβη μόλις μια μέρα μετά την ακύρωση συναυλίας την Παρασκευή «λόγω ενός ευαίσθητου ζητήματος».

Πηγή: Instagram / @lolayounggg

Ο μάνατζέρ της, Nick Shymansky, τοποθετήθηκε δημόσια γράφοντας: «Υπάρχουν [κατά καιρούς] μέρες όπου εγώ και η ομάδα μου πρέπει να λάβουμε προστατευτικά μέτρα για να τη διατηρήσουμε ασφαλή. Είναι ένα απίστευτο άτομο και πάντα παίρνει στα σοβαρά τους θαυμαστές της, την καριέρα και τις εμφανίσεις της. Μπορώ μόνο να στείλω μια τεράστια συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε».

Η Daily Mail ζήτησε σχόλιο από τους εκπροσώπους της τραγουδίστριας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει άμεση απάντηση.

Η Lola Young έχει μιλήσει στο παρελθόν για τα σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, αποκαλύπτοντας το 2022 ότι σε ηλικία 17 ετών διαγνώστηκε με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Όπως είχε δηλώσει σε ανάρτησή της στο Instagram: «Δεν μπορώ να βρω τις λέξεις να περιγράψω πόσο αυτή η διάγνωση έχει επηρεάσει ολόκληρη τη ζωή μου και τον τρόπο που βλέπω τον κόσμο γύρω μου. Έχω παλέψει πάρα πολύ για να αποδεχτώ αυτό το κομμάτι του εαυτού μου, και ακόμη μαθαίνω. Πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου ότι είμαι ένας κανονικός γ@@@@ος άνθρωπος, είμαι άνθρωπος και είμαι, όπως όλοι, ικανή για απίστευτα πράγματα. Η ψυχική μου κατάσταση δεν με καθορίζει. Είναι η υπερδύναμή μου».

Η διάγνωση ήρθε έπειτα από χρόνια που πίστευε ότι έπασχε από κλινική κατάθλιψη και διπολική διαταραχή. Αποκάλυψε επίσης ότι είχε θείους και από τις δύο πλευρές της οικογένειας με σχιζοφρένεια, οι οποίοι είχαν χάσει τη ζωή τους.

Η ίδια πιστεύει ότι η διαταραχή της μπορεί να επιδεινώθηκε από τη χρήση κάνναβης, για τη διαχείριση παιδικών τραυμάτων, χωρίς όμως να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Η Young έχει εξηγήσει ότι συνήθως μπορεί να καταλάβει πότε πλησιάζει ένα μανιακό επεισόδιο όταν αρχίζει να έχει παράξενες σκέψεις, και τότε λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για να το ελέγξει. Παρ’ όλα αυτά, έχουν υπάρξει φορές που την αιφνιδίασε η κατάσταση και χρειάστηκε να νοσηλευτεί με εισαγγελική εντολή.


Η απρόβλεπτη φύση της ασθένειάς της κάνει τις περιοδείες εξαιρετικά δύσκολες, καθώς μπορεί να περάσει ολόκληρο μήνα σε μανιακή φάση χωρίς ύπνο για αρκετές συνεχόμενες ημέρες.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι συχνά νιώθει ενοχές και ντροπή εξαιτίας της ασθένειάς της, ενώ ύστερα από περιστατικά όπου βρέθηκε σε κακή ψυχική κατάσταση μπροστά σε άλλους αισθάνεται απομονωμένη και στιγματισμένη.

