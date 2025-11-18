Τραμπ: «Φώναζα σε κάποιους ανόητους και έχασα την ψυχραιμία μου» – Αποκάλεσε «γουρουνάκι» δημοσιογράφο του Bloomberg

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εξηγήσεις σε δημοσιογράφο για τον λόγο που η φωνή του ακούστηκε βραχνή κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου. στον Λευκό Οίκο.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε αν «νιώθει καλά», επειδή η «φωνή του ακούγεται λίγο τραχιά», ο Αμερικανός Πρόεδρος εξήγησε ότι «ξέσπασε» σε ανθρώπους που «έκαναν ηλίθια πράγματα σχετικά με το εμπόριο».

«Φώναζα στους ανθρώπους γιατί ήταν ανόητοι σχετικά με κάτι που είχε να κάνει με το εμπόριο, και τα έβαλα όλα σε τάξη», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αλλά έχασα την ψυχραιμία μου με αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Q: “Your voice sounds a little rough. Are you feeling alright?” President Trump: “I feel great. I was shouting at people because they were stupid about something having to do with trade and a country, and I straightened it out, but I blew my stack at these people.” pic.twitter.com/UOKpZBRUwW — CSPAN (@cspan) November 17, 2025



Τις τελευταίες ημέρες, ο Τραμπ είχε εμπλακεί σε πολλές τεταμένες αλληλεπιδράσεις με δημοσιογράφους.

Στις 14 Νοεμβρίου, καθώς μιλούσε με τον Τύπο πάνω στο Air Force One, μια δημοσιογράφος του Bloomberg τον ρώτησε αν υπήρχε κάτι «ενοχοποιητικό» στα email του καταδικασμένου Τζέφρι Έπσταϊν, πρώην συνεργάτη του Τραμπ, «γιατί, αν δεν υπάρχει κάτι στα αρχεία, συμπεριφέρεται σαν να υπάρχει».

Highlights from NEWSY gaggle on AF1 on our flight to Florida on Friday night:

Trump told us on EPSTEIN:

-“I know nothing about that,” he said when asked what Epstein meant when he said Trump knew about the girls. “Jeffrey Epstein and I had a very bad relationship for many years.”… pic.twitter.com/zRpNTrgkLy — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 15, 2025



Ο Τραμπ, απαντώντας στη δημοσιογράφο, έδειξε με το δάχτυλό του προς το πρόσωπό της και φώναξε: «Ησυχία. Ησυχία, piggy (σ.σ. γουρουνάκι)».