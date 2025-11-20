Παρίσι: Ξαφνική διακοπή ρεύματος «βύθισε» χιλιάδες σπίτια στο σκοτάδι – Εκτός λειτουργίας μετρό και τραμ

Μια ξαφνική διακοπή ηλεκτροδότησης, το πρωί της Πέμπτης, προκάλεσε χάος σε περιοχές του Παρισιού και του Hauts-de-Seine, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα και διαταράσσοντας την λειτουργία του μετρό, αναφέρει η Le Parisien.

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, Enedis, ανέφερε ότι η διακοπή ήταν σύντομη, «διήρκησε πέντε λεπτά», αλλά παρατηρήθηκε ότι η ηλεκτροδότηση δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως μέχρι τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα.

Avarie au poste électrique RTE d’Issy-les-Moulineaux à 06h38. 170 000 foyers privés d’#électricité. 112 00 foyers ont pu être réalimentés en 5 minutes, soit l’ensemble des foyers concernés à Paris et autour d’Issy-Les-Moulineaux. La réalimentation est en cours pour les foyers du… pic.twitter.com/OZUGCxhYHm — RTE en IDF-Normandie (@RTE_idfn) November 20, 2025



«Πρόκειται για ένα τεχνικό περιστατικό στον υποσταθμό της RTE στο Issy-les-Moulineaux που αφορά 200 MW», εξήγησε, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

Des précipitations sous forme de #neige sont attendues aujourd’hui en #BourgogneFrancheComté.@enedis vous rappelle les consignes de sécurité en cas d’incident sur le réseau de distribution d’électricité ⚡️ pic.twitter.com/OGa9ay5YGz — Enedis en Bourgogne-Franche-Comté (@Enedis_BFC) November 20, 2025



Ενώ η αποκατάσταση συνεχίζεται για «μεγάλο αριθμό κατοικιών» που επηρεάστηκαν στο νότιο Παρίσι και το Issy-les-Moulineaux, στις 7:10 π.μ. 55.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς ρεύμα, αριθμός που μειώθηκε σε 2.600 μέχρι τις 7:50 π.μ.

Το μπλακ άουτ προκάλεσε επίσης προσωρινή διακοπή της Γραμμής 12 του μετρό. «Τα τρένα έχουν σταματήσει σε όλη τη γραμμή λόγω διακοπής ρεύματος», ανέφερε η RATP στο X.

⚠️ Les trains stationnent sur toute la ligne en raison d’une panne électrique. #ligne12 #RATP — Ligne 12 (@Ligne12_RATP) November 20, 2025

Επίσης, «Τα τραμ έχουν σταματήσει σε όλη τη γραμμή λόγω βλάβης στο ρεύμα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

⚠️ Les trams stationnent sur toute la ligne en raison d’une panne électrique. #T2 #RATP — T2 (@T2_RATP) November 20, 2025



Στους δρόμους, τα φανάρια βγήκαν εκτός λειτουργίας. Περίπου στις 6:30 π.μ., μέρος των δρόμων στις πληγείσες περιοχές βυθίστηκε στο σκοτάδι, όπως στη La Motte-Piquet Grenelle.