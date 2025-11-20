Παρίσι: Ξαφνική διακοπή ρεύματος «βύθισε» χιλιάδες σπίτια στο σκοτάδι – Εκτός λειτουργίας μετρό και τραμ

Παρίσι: Ξαφνική διακοπή ρεύματος «βύθισε» χιλιάδες σπίτια στο σκοτάδι – Εκτός λειτουργίας μετρό και τραμ

Μια ξαφνική διακοπή ηλεκτροδότησης, το πρωί της Πέμπτης, προκάλεσε χάος σε περιοχές του Παρισιού και του Hauts-de-Seine, αφήνοντας χιλιάδες κατοίκους χωρίς ρεύμα και διαταράσσοντας την λειτουργία του μετρό, αναφέρει η Le Parisien.

Ο διαχειριστής του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, Enedis, ανέφερε ότι η διακοπή ήταν σύντομη, «διήρκησε πέντε λεπτά», αλλά παρατηρήθηκε ότι η ηλεκτροδότηση δεν είχε αποκατασταθεί πλήρως μέχρι τις 7:00 π.μ. τοπική ώρα.


«Πρόκειται για ένα τεχνικό περιστατικό στον υποσταθμό της RTE στο Issy-les-Moulineaux που αφορά 200 MW», εξήγησε, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση που προκλήθηκε.


Ενώ η αποκατάσταση συνεχίζεται για «μεγάλο αριθμό κατοικιών» που επηρεάστηκαν στο νότιο Παρίσι και το Issy-les-Moulineaux, στις 7:10 π.μ. 55.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς ρεύμα, αριθμός που μειώθηκε σε 2.600 μέχρι τις 7:50 π.μ.

Το μπλακ άουτ προκάλεσε επίσης προσωρινή διακοπή της Γραμμής 12 του μετρό. «Τα τρένα έχουν σταματήσει σε όλη τη γραμμή λόγω διακοπής ρεύματος», ανέφερε η RATP στο X.

Επίσης, «Τα τραμ έχουν σταματήσει σε όλη τη γραμμή λόγω βλάβης στο ρεύμα» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Στους δρόμους, τα φανάρια βγήκαν εκτός λειτουργίας. Περίπου στις 6:30 π.μ., μέρος των δρόμων στις πληγείσες περιοχές βυθίστηκε στο σκοτάδι, όπως στη La Motte-Piquet Grenelle.

