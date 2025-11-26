Τουρκία: Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε ξανά την Κωνσταντινούπολη για τις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέφερε την πρότασή του για τη διεξαγωγή απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, επιδιώκοντας να ενισχύσει τον ρόλο της Τουρκίας ως βασικού διαμεσολαβητή στη συνεχιζόμενη κρίση.

Η τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου έγινε στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης των ηγετών της “Συμμαχίας των Προθύμων” για την Ουκρανία. Ο Ερντογάν υπογράμμισε πως η Άγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», επιμένοντας στη σημασία της διευκόλυνσης άμεσων επαφών ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη.

Σε ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, επισημαίνεται ότι ο Ερντογάν διαβεβαίωσε τους συνομιλητές του πως η Τουρκία είναι έτοιμη να στηρίξει κάθε διπλωματική πρωτοβουλία που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας πως «οι απευθείας διαπραγματεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε επαφή με τη Μόσχα και το Κίεβο για την υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Η στάση αυτή εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια της Τουρκίας να παρουσιαστεί ως κύριος δίαυλος επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές, αξιοποιώντας την εμπειρία των προηγούμενων γύρων συνομιλιών που είχαν φιλοξενηθεί στην Κωνσταντινούπολη, όταν η Άγκυρα είχε επιχειρήσει να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση της έντασης.

