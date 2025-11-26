Γαλλία: Επιτέθηκαν με αλεύρι στον ηγέτη του «Εθνικού Συναγερμού», Ζορντάν Μπαρντελά

Enikos Newsroom

διεθνή

Γαλλία: Επιτέθηκαν με αλεύρι στον ηγέτη του «Εθνικού Συναγερμού», Ζορντάν Μπαρντελά

Ο ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δέχθηκε επίθεση με αλεύρι το απόγευμα της Τρίτης (25/11) κατά τη διάρκεια έκθεσης στην πόλη Βεζούλ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BFMTV, ένας 17χρονος είναι ο δράστης της επίθεσης. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:30 το απόγευμα.

Μετά το συμβάν, ο Μπαρντελά μίλησε στο γαλλικό δίκτυο χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «μη-γεγονός». Όπως είπε, «επρόκειτο για ένα 16χρονο παιδί, πιθανώς λόγω έλλειψης παιδείας από τους γονείς του, το οποίο πέταξε αλεύρι στους αγρότες και σε εμένα ενώ συνομιλούσα μαζί τους».

Ο Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει καταγγελία μέσα στην ημέρα, ενώ ο εισαγγελέας του Βεζούλ έχει ήδη διατάξει έρευνα για «βία κατά προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα κάποιο βίντεο που να δείχνει τη στιγμή που ο 17χρονος ρίχνει το αλεύρι στον Ζορντάν Μπαρντελά. Ωστόσο, άλλο οπτικό υλικό δείχνει τον πρόεδρο του κόμματος να απομακρύνεται, ενώ στα πλάνα διακρίνονται μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας του με τα ρούχα τους καλυμμένα από αλεύρι.

Σε διαφορετικό βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου από τις αρχές.

Πηγή: BFMTV

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
06:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Κολομβία: Ο Γουστάβο Πέτρο αρνείται συνεργασία με αντάρτες και κατηγορεί τη CIA

Ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Γουστάβο Πέτρο, διέψευσε προχθές Δευτέρα οποιαδήποτε συνεργασία στ...
05:15 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Νέα Ζηλανδία: Σε φυλάκιση 17 ετών καταδικάστηκε γυναίκα που σκότωσε τα δύο παιδιά της και τα έκρυψε σε βαλίτσες

Σε ποινή κάθειρξης 17 ετών καταδικάστηκε μια γυναίκα στη Νέα Ζηλανδία για τη δολοφονία των δύο...
04:55 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ταϊβάν: Επιπρόσθετες στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκ. δολαρίων τα επόμενα χρόνια

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε έκανε γνωστό ότι η κυβέρνησή του προωθεί επιπρόσθετες στρ...
04:25 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

«Ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησε να επιταχύνει τις αγορές αμερικανικών προϊόντων», λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Τρίτη ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ «σχεδόν συμφώνησε» να...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα