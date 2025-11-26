Γαλλία: Επιτέθηκαν με αλεύρι στον ηγέτη του «Εθνικού Συναγερμού», Ζορντάν Μπαρντελά

Ο ηγέτης του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δέχθηκε επίθεση με αλεύρι το απόγευμα της Τρίτης (25/11) κατά τη διάρκεια έκθεσης στην πόλη Βεζούλ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το BFMTV, ένας 17χρονος είναι ο δράστης της επίθεσης. Ο νεαρός συνελήφθη άμεσα από την αστυνομία και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 5:30 το απόγευμα.

Μετά το συμβάν, ο Μπαρντελά μίλησε στο γαλλικό δίκτυο χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως «μη-γεγονός». Όπως είπε, «επρόκειτο για ένα 16χρονο παιδί, πιθανώς λόγω έλλειψης παιδείας από τους γονείς του, το οποίο πέταξε αλεύρι στους αγρότες και σε εμένα ενώ συνομιλούσα μαζί τους».

Ο Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει καταγγελία μέσα στην ημέρα, ενώ ο εισαγγελέας του Βεζούλ έχει ήδη διατάξει έρευνα για «βία κατά προσώπου που ασκεί δημόσιο λειτούργημα».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει κυκλοφορήσει στα κοινωνικά δίκτυα κάποιο βίντεο που να δείχνει τη στιγμή που ο 17χρονος ρίχνει το αλεύρι στον Ζορντάν Μπαρντελά. Ωστόσο, άλλο οπτικό υλικό δείχνει τον πρόεδρο του κόμματος να απομακρύνεται, ενώ στα πλάνα διακρίνονται μέλη της υπηρεσίας ασφαλείας του με τα ρούχα τους καλυμμένα από αλεύρι.

Σε διαφορετικό βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της σύλληψης του 17χρονου από τις αρχές.

Πηγή: BFMTV