Ντόναλντ Τραμπ: Δεν υπάρχει αυστηρή προθεσμία για Ουκρανία και Ρωσία να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι δεν υπάρχει πλέον τελική προθεσμία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, παίρνοντας πίσω την προηγούμενη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία οι διαπραγματεύσεις θα έπρεπε να ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη.

«Η δική μου προθεσμία είναι όταν τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ηγέτης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με θετικό ρυθμό. Όπως είπε, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές σημειώνουν πρόοδο τόσο στις επαφές τους με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία έχει ήδη συμφωνήσει σε ορισμένες υποχωρήσεις.

Παράλληλα, ο Τραμπ αποκάλυψε πως ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, πρόκειται να συναντηθεί σύντομα στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στις διαπραγματεύσεις θα συμμετάσχει και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η Ουάσιγκτον επιλέγει να κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τις δύο πλευρές, αφήνοντας αβέβαιο το πότε και αν τελικά θα υπάρξει οριστική συμφωνία ειρήνης.

