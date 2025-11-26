Champions League: «Πάρτι» της Τσέλσι επί της Μπαρτσελόνα, εντυπωσιακό «διπλό» της Λεβερκούζεν – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League τα είχε όλα: θριάμβους, εκπλήξεις, αλλά και μεγάλες ανατροπές. Η Τσέλσι ισοπέδωσε την Μπαρτσελόνα στο «Στάμφορντ Μπριτζ», η Λεβερκούζεν πέρασε με εντυπωσιακό διπλό από την Αγγλία απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Μπενφίκα πανηγύρισε την πρώτη της φετινή νίκη κόντρα στον Άγιαξ. Την ίδια ώρα, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ σόκαρε τη Γαλατασαράι μέσα στην Τουρκία, ενώ Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Ντόρτμουντ και Νάπολι πρόσθεσαν επίσης σημαντικά τρίποντα στη βαθμολογία.

Η Τσέλσι πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 3-0 της Μπαρτσελόνα, σκαρφαλώνοντας στην 4η θέση με 10 βαθμούς, την ώρα που οι Καταλανοί έμειναν στους 7 και υποχώρησαν στη 15η. Το σκορ άνοιξε στο 27’ με αυτογκόλ του Κουντέ, ενώ στο 55’ ο Εστεβάο διπλασίασε τα τέρματα των «μπλε» με εντυπωσιακή ενέργεια. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στο 73’ ο Ντέλαπ μετά από ασίστ του Φερνάντες. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 44’, λόγω αποβολής του Αραούχο. Η ομάδα του Ποτσετίνο, που είχε τρία ακυρωμένα γκολ πριν σκοράρει, πήρε δίκαια το τρίποντο και πλέον βλέπει οκτάδα. Επόμενο ματς για την Τσέλσι απέναντι στην Αταλάντα (9/12, 22:00), ενώ η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Άιντραχτ.

Σπουδαία βραδιά και για τη Λεβερκούζεν, η οποία πέτυχε τεράστια νίκη (0-2) επί της Μάντσεστερ Σίτι μέσα στην Αγγλία. Οι «ασπιρίνες» προηγήθηκαν στο 23’ με κεραυνό του Γκριμάλντο και «σφράγισαν» το διπλό στο 54’ με γκολ του Σικ. Ο Μαρκ Φλέκεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, κρατώντας το μηδέν με καθοριστικές αποκρούσεις απέναντι στους πιεστικούς «πολίτες». Με αυτό το αποτέλεσμα, η Λεβερκούζεν ανέβηκε στους 8 βαθμούς και στην 13η θέση, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, ενώ η Σίτι του Γκουαρδιόλα, που παρέταξε πολλές αλλαγές, έπεσε στην 6η θέση με 10 βαθμούς και βρίσκεται πλέον σε δύσκολη θέση. Επόμενη αναμέτρηση για τους Άγγλους, η Ρεάλ Μαδρίτης (10/12, 22:00), ενώ οι Γερμανοί αντιμετωπίζουν τη Νιούκαστλ.

Η Μπενφίκα, από την πλευρά της, πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση, κερδίζοντας 2-0 τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ. Οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 6’ με τον Νταλ, ενώ ο Μπαρέιρο στο 90’ «σφράγισε» τη νίκη με υπέροχο σουτ στην αντεπίθεση. Ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε βασικός για τους Ολλανδούς, που παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας χωρίς βαθμό και βλέπουν τις ελπίδες τους για πρόκριση να εξανεμίζονται.

Στην Τουρκία, η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ πέτυχε μεγάλο «μπαμ» επικρατώντας 1-0 της Γαλατασαράι με γκολ του Ντέιβιντ στο 57’. Οι Τούρκοι, χωρίς τον τραυματία Όσιμεν, δεν κατάφεραν να επιβληθούν και ολοκλήρωσαν το ματς με 10 παίκτες, μετά την αποβολή του Ουνιαγί στο 89’. Με τη νίκη αυτή, οι Βέλγοι έφτασαν τους 6 βαθμούς, αυξάνοντας τις πιθανότητες πρόκρισής τους, ενώ η Γαλατασαράι έχασε πολύτιμο έδαφος.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Γιουβέντους πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο στη League Phase, η Μαρσέιγ επέστρεψε στις νίκες με τεράστια ανατροπή (2-1) απέναντι στη Νιούκαστλ, ενώ Ντόρτμουντ και Νάπολι πέρασαν εύκολες νύχτες, επικρατώντας αντίστοιχα των Βιγιαρεάλ (4-0) και Κάραμπαγκ (2-0). Η Σλάβια Πράγας του Χρήστου Ζαφείρη έμεινε στο 0-0 με την Αθλέτικ, μένοντας χωρίς νίκη στη φάση των ομίλων.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Άγιαξ – Μπενφίκα 0-2

Γαλατασαράι – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-1

Μπόντο Γκλιμτ – Γιουβέντους 2-3

Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ 4-0

Τσέλσι – Μπαρτσελόνα 3-0

Μάντσεστερ Σίτι – Λεβερκούζεν 0-2

Νάπολι – Καραμπάγκ 2-0

Μαρσέιγ – Νιούκαστλ 2-1

Σλάβια Πράγας – Αθλέτικ 0-0

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις

26/11 19:45 Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι

26/11 19:45 Πάφος – Μονακό

26/11 22:00 Άρσεναλ – Μπάγερν

26/11 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ

26/11 22:00 Άιντραχτ – Αταλάντα

26/11 22:00 Λίβερπουλ – Αϊντχόφεν

26/11 22:00 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης

26/11 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ

26/11 22:00 Σπόρτινγκ – Μπριζ

Η βαθμολογία