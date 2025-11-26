Οι αθλητικές μεταδόσεις 26/11/2025 – Το κανάλι και η ώρα του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για το Champions League

Enikos Newsroom

Media

Αθλητικές μεταδόσεις

Το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, για τη League Phase του Champions League και ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα για την Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/11/2025):

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – ΟλυμπιακόςEuroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – ΒιλερμπάνEuroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League

22:00COSMOTE SPORT 9 HDΣπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League

