Μεσόγειος SOS: Υπεραλίεσυη και μικροπλαστικά απειλούν τα ελληνικά ιχθυαποθέματα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μεσόγειος SOS: Υπεραλίεσυη και μικροπλαστικά απειλούν τα ελληνικά ιχθυαποθέματα

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ειδικοί για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς η ρύπανση από μικροπλαστικά έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις είναι τόσο υψηλές, ώστε να μολύνουν θαλάσσιους οργανισμούς, πολλοί από τους οποίους καταλήγουν στο πιάτο μας.

Την ήδη επιβαρυμένη εικόνα επιδεινώνει η ανεξέλεγκτη υπεραλίευση, η οποία σαρώνει ό,τι έχει απομείνει από τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επισημαίνεται, παραμένει θεατής στην επερχόμενη καταστροφή, χωρίς να αναλαμβάνει ουσιαστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Στους χάρτες των ειδικών, η Μεσόγειος εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, που αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου για τις ελληνικές θάλασσες.

Το Μεσογειακό Θαλάσσιο Οικοσύστημα χαρακτηρίζεται ως «ένας μικρός ωκεανός» που χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις. Όπως δήλωσε στο Star ο Πιέρ Μπαουρέλ, Γενικός Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Mercator, «το εκρηκτικό κοκτέιλ υπεραλίευσης και ρύπανσης απειλεί τις ελληνικές θάλασσες». Οι έρευνες εντοπίζουν μικροπλαστικά σε ψάρια ιδιαίτερα διαδεδομένα, όπως λαβράκια και τσιπούρες, ενώ σε υπεράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο, το 38% των ψαριών βρέθηκε να περιέχει ίχνη πλαστικού.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να προλάβουν τη ρύπανση πριν τα πλαστικά καταλήξουν στο νερό. Αυτό αναλύθηκε σε εκδήλωση για την προστασία των ωκεανών στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου επισημάνθηκε πως υπάρχει τεχνογνωσία και δυνατότητα παρέμβασης. Ωστόσο, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμη και στα πιο βασικά ζητήματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της υπεραλίευσης, που είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί το καλοκαίρι, μετατίθεται για τις αρχές του επόμενου έτους. Οι ψαράδες τονίζουν πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο: «Τα έχουν αποφασίσει. Αυτά είναι κέφαλοι, κάτι λυθρίνια, πάλι καλά. Πολύ λίγα πράγματα. Η θάλασσα γενικώς έχει πέσει πολύ, παιδιά».

Όπου να ’ναι οι μηχανότρατες θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι παράκτιοι ψαράδες λένε πως δεν υπάρχει ακόμα πλαίσιο προστασίας. Η φωνή τους είναι απελπισμένη. «Από 1η του μηνός θα βγουν εδώ πέρα. Καταστροφή στη θάλασσα απλά. Ξέρουν τα πάντα κάτω. Μπαίνουν μέσα, πιάνουν το μπακαλιαράκι το τόσο, τι να μεγαλώσει; Δεν είναι κράτος αυτό. Δεν θα υπάρχει ψάρι να φάνε οι επόμενες γενιές», λένε αγανακτισμένοι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
05:53 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Σαν σήμερα 26 Νοεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ημέρα Ευαι...
03:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ: Ο στρατός σκότωσε πέντε Παλαιστίνιους που βγήκαν από υπόγεια σήραγγα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι άνδρες του σκότωσαν πέντε παλαιστίνιους μαχητές...
02:10 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

Εκδήλωση μνήμης και τιμής στον Βαρδή Ι.Βαρδινογιάννη στο Μέγαρο Μουσικής

Μία συγκινητική εκδήλωση μνήμης και τιμής για τον Βαρδή Βαρδινογιάννη, με αφορμή τη συμπλήρωση...
22:55 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αισθητήρες σε γέφυρες της Αττικής – Αγώνας δρόμου για ελέγχους στατικότητας

Υπό στενή παρακολούθηση θέτουν οι Αρχές πολλές γέφυρες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττική...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα