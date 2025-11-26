Μεσόγειος SOS: Υπεραλίεσυη και μικροπλαστικά απειλούν τα ελληνικά ιχθυαποθέματα

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι ειδικοί για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς η ρύπανση από μικροπλαστικά έχει φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα. Οι συγκεντρώσεις είναι τόσο υψηλές, ώστε να μολύνουν θαλάσσιους οργανισμούς, πολλοί από τους οποίους καταλήγουν στο πιάτο μας.

Την ήδη επιβαρυμένη εικόνα επιδεινώνει η ανεξέλεγκτη υπεραλίευση, η οποία σαρώνει ό,τι έχει απομείνει από τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως επισημαίνεται, παραμένει θεατής στην επερχόμενη καταστροφή, χωρίς να αναλαμβάνει ουσιαστικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Στους χάρτες των ειδικών, η Μεσόγειος εμφανίζεται με κίτρινο χρώμα, που αποτυπώνει το μέγεθος του κινδύνου για τις ελληνικές θάλασσες.

Το Μεσογειακό Θαλάσσιο Οικοσύστημα χαρακτηρίζεται ως «ένας μικρός ωκεανός» που χρειάζεται άμεσες παρεμβάσεις. Όπως δήλωσε στο Star ο Πιέρ Μπαουρέλ, Γενικός Διευθυντής του Ωκεανογραφικού Ινστιτούτου Mercator, «το εκρηκτικό κοκτέιλ υπεραλίευσης και ρύπανσης απειλεί τις ελληνικές θάλασσες». Οι έρευνες εντοπίζουν μικροπλαστικά σε ψάρια ιδιαίτερα διαδεδομένα, όπως λαβράκια και τσιπούρες, ενώ σε υπεράκτιες ιχθυοκαλλιέργειες στη Μεσόγειο, το 38% των ψαριών βρέθηκε να περιέχει ίχνη πλαστικού.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να προλάβουν τη ρύπανση πριν τα πλαστικά καταλήξουν στο νερό. Αυτό αναλύθηκε σε εκδήλωση για την προστασία των ωκεανών στο Γαλλικό Ινστιτούτο, όπου επισημάνθηκε πως υπάρχει τεχνογνωσία και δυνατότητα παρέμβασης. Ωστόσο, η ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται να δυσκολεύεται ακόμη και στα πιο βασικά ζητήματα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το νομοσχέδιο για τον περιορισμό της υπεραλίευσης, που είχε προγραμματιστεί να κατατεθεί το καλοκαίρι, μετατίθεται για τις αρχές του επόμενου έτους. Οι ψαράδες τονίζουν πως η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο: «Τα έχουν αποφασίσει. Αυτά είναι κέφαλοι, κάτι λυθρίνια, πάλι καλά. Πολύ λίγα πράγματα. Η θάλασσα γενικώς έχει πέσει πολύ, παιδιά».

Όπου να ’ναι οι μηχανότρατες θα αρχίσουν να βγαίνουν και οι παράκτιοι ψαράδες λένε πως δεν υπάρχει ακόμα πλαίσιο προστασίας. Η φωνή τους είναι απελπισμένη. «Από 1η του μηνός θα βγουν εδώ πέρα. Καταστροφή στη θάλασσα απλά. Ξέρουν τα πάντα κάτω. Μπαίνουν μέσα, πιάνουν το μπακαλιαράκι το τόσο, τι να μεγαλώσει; Δεν είναι κράτος αυτό. Δεν θα υπάρχει ψάρι να φάνε οι επόμενες γενιές», λένε αγανακτισμένοι.