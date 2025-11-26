Πύργος: Ανήλικοι… κλέφτες «χτυπούν» σε δευτερόλεπτα – Βίντεο ντοκουμέντο

Είναι μόλις έξι ετών, όμως κινούνται με τρόπο που θυμίζει… έμπειρους δράστες. Δύο μικρά παιδιά βολτάρουν με τα ποδήλατά τους στον Πύργο και ψάχνουν την κατάλληλη ευκαιρία. Μέσα σε δευτερόλεπτα, με επιδέξιες κινήσεις, αρπάζουν το κινητό ενός ανθρώπου που το είχε αφήσει στο αυτοκίνητό του για να αγοράσει καφέ. Παρά τη μικρή τους ηλικία, φέρεται να έχουν διαπράξει και άλλες κλοπές στην περιοχή, ωστόσο δεν έχουν ακόμη συλληφθεί.

Την ίδια ώρα, στο Μενίδι, μια άλλη συμμορία έξι ανηλίκων προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους. Οι νεαροί επέλεξαν να «χτυπήσουν» το Κοινωνικό Φαρμακείο της περιοχής, σπάζοντας τα κάγκελα της πόρτας – πιθανότατα με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι ανήλικοι είχαν απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν για μικροκλοπές. «Μάλλον έψαχναν χρήματα. Δεν ήξεραν ότι εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι Κοινωνικό Φαρμακείο», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Το φαρμακείο βρίσκεται μέσα σε ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο εμπορικό κέντρο στην οδό Αχαρνών, δίπλα σε πάρκο. Ο χώρος έχει μετατραπεί σε καταφύγιο για παραβατικές ομάδες. Ακριβώς δίπλα, ένας αφύλακτος χώρος έχει γίνει στέκι για χρήστες ναρκωτικών. «Καθημερινά βλέπουμε πεταμένες σύριγγες και μπουκάλια. Πολλές φορές ανεβαίνουν εκεί και κρύβονται, ίσως έχουν και τα πράγματά τους», σημειώνουν κάτοικοι.

Τα βράδια, όπως καταγγέλλουν, η περιοχή μετατρέπεται σε σκηνικό καταστροφής. «Έρχονται, τα σπάνε όλα εδώ, εδώ, εδώ», λένε αγανακτισμένοι. Οι ανήλικοι Ρομά που έσπασαν τα τζάμια του φαρμακείου εντοπίστηκαν τελικά από έναν περαστικό, ενώ λίγα μέτρα πιο κάτω συνελήφθησαν από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.