e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι τις 28 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Συνολικά 2.755.486.523,97 ευρώ θα καταβληθούν σε 5.547.310 δικαιούχους, έως τις 28 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 25 και στις 27 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.365.278.153,95 ευρώ σε 4.228.095 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
  • στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου 2025,
  • στις 24 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.307.620,02 ευρώ σε 663 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών πόρου μισθωτών,
  • στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 2.500.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών,
  • στις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 310.317.750 ευρώ σε 1.241.271 συνταξιούχους δικαιούχους του επιδόματος των 250 ευρώ και
  • από τις 24 έως τις 28 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 14.000.000 ευρώ σε 17.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 1.800.000 ευρώ σε 80 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

