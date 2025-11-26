Αλέξης Χαρίτσης: «Βασανιστική η απόφαση να μην δεχθώ την πρόταση για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με την πρόταση που του είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφασή του να μην αποδεχθεί την πρόταση ως «βασανιστική», τονίζοντας πως δεν ήταν κάτι που πήρε «ελαφρά τη καρδία».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη», όπου ο Τσίπρας καταγράφει ότι είχε προτείνει τόσο στην Έφη Αχτσιόγλου όσο και στον Αλέξη Χαρίτση να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλους.

«Δεν ήταν εύκολες εκείνες οι στιγμές για κανέναν μας», δήλωσε ο Χαρίτσης στην εκπομπή του Action24, προσθέτοντας ότι «έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, και πολιτική και ανθρώπινη. Από τη μεριά μου πήρα τις αποφάσεις μου ζυγίζοντας τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι ήταν λιγοψυχία η άρνηση της πρότασης, νομίζω ότι κακώς τίθεται με αυτούς τους όρους».

Σε ερώτηση αν η απάντησή του θα μπορούσε να έχει αλλάξει την πορεία του κόμματος και να μην υπήρχε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Χαρίτσης απάντησε ξεκάθαρα: «Η ιστορία δεν γράφεται με “αν”. Δεν μπορείς να κρίνεις με τα σημερινά κριτήρια αποφάσεις που ελήφθησαν σε άλλη χρονική στιγμή».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι ποτέ δεν παίρνει αποφάσεις επιπόλαια. «Δεν λαμβάνω αποφάσεις ελαφρά τη καρδία. Θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Εγώ δεν είχα κάνει αντίστοιχη προετοιμασία που θα διασφάλιζε την ενότητα ή τη δυνατότητα για το κόμμα μας να πάει μπροστά», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, επισήμανε πως το 2023 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά γενικότερα. «Δεν είναι όλα ζήτημα προσώπων. Το 2023 είχαμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Ακολούθησε ο ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη, τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, και δείχνει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ένας πολιτικός χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.