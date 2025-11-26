Αλέξης Χαρίτσης: «Βασανιστική η απόφαση να μην δεχθώ την πρόταση για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Enikos Newsroom

πολιτική

Αλέξης Χαρίτσης: «Βασανιστική η απόφαση να μην δεχθώ την πρόταση για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά σχετικά με την πρόταση που του είχε κάνει ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, να είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την απόφασή του να μην αποδεχθεί την πρόταση ως «βασανιστική», τονίζοντας πως δεν ήταν κάτι που πήρε «ελαφρά τη καρδία».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη», όπου ο Τσίπρας καταγράφει ότι είχε προτείνει τόσο στην Έφη Αχτσιόγλου όσο και στον Αλέξη Χαρίτση να αναλάβουν την ηγεσία του κόμματος, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σημείωσε πως εκείνη η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλους.

«Δεν ήταν εύκολες εκείνες οι στιγμές για κανέναν μας», δήλωσε ο Χαρίτσης στην εκπομπή του Action24, προσθέτοντας ότι «έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, και πολιτική και ανθρώπινη. Από τη μεριά μου πήρα τις αποφάσεις μου ζυγίζοντας τα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι ήταν λιγοψυχία η άρνηση της πρότασης, νομίζω ότι κακώς τίθεται με αυτούς τους όρους».

Σε ερώτηση αν η απάντησή του θα μπορούσε να έχει αλλάξει την πορεία του κόμματος και να μην υπήρχε ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Χαρίτσης απάντησε ξεκάθαρα: «Η ιστορία δεν γράφεται με “αν”. Δεν μπορείς να κρίνεις με τα σημερινά κριτήρια αποφάσεις που ελήφθησαν σε άλλη χρονική στιγμή».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επανέλαβε ότι ποτέ δεν παίρνει αποφάσεις επιπόλαια. «Δεν λαμβάνω αποφάσεις ελαφρά τη καρδία. Θεωρούσα εκείνη τη στιγμή ότι δεν συνέτρεχαν οι πολιτικές προϋποθέσεις. Εγώ δεν είχα κάνει αντίστοιχη προετοιμασία που θα διασφάλιζε την ενότητα ή τη δυνατότητα για το κόμμα μας να πάει μπροστά», υπογράμμισε.

Συνεχίζοντας, επισήμανε πως το 2023 ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά γενικότερα. «Δεν είναι όλα ζήτημα προσώπων. Το 2023 είχαμε και ένα εκλογικό αποτέλεσμα που ήταν συντριβή για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά. Ακολούθησε ο ευτελισμός με την υπόθεση Κασσελάκη, τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει, και δείχνει την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ένας πολιτικός χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να αποκτήσετε την πειθαρχία που έχουν μόνο οι πιλότοι

5 φρούτα που πρέπει να τρώτε όταν έχετε βήχα ή κρυολόγημα

ΔΥΠΑ: Καταγγελίες ότι έκοψαν το επίδομα μητρότητας σε νέες μητέρες – Τι απαντά η ΔΥΠΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές με το 30% του εισοδήματος: Οι αποδείξεις που μετρούν διπλά και τα επαγγέλματα με έκπτωση φόρου

Νέα υποστήριξη καμερών στο matter 1.5 φέρνει αναβαθμίσεις στα «έξυπνα σπίτια»

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
22:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Πλεύση Ελευθερίας: Να δημιουργηθεί κρατικός φορέας καταγραφής γυναικοκτονιών και έμφυλης βίας

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει καταθέσει 48 Επίκαιρες Ερωτήσεις για την ποινικοποίηση της γυναικο...
21:55 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Η κυβέρνηση θέλει δημάρχους να συσσωρεύονται έξω από τα υπουργικά γραφεία και να παρακαλάνε για κάτι παραπάνω

«Θεσμική και οικονομική απαξίωση των Δήμων και σχεδιασμένο στραγγαλισμό της Αυτοδιοίκησης», κα...
21:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στην εκδήλωση “Forbes 30 under 30”: Να ενοποιήσουμε τον χώρο της έρευνας στην Ελλάδα – Να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«Πριν μπω στη πολιτική πίστευα στη δύναμη της επιχειρηματικότητας και ειδικά της νεανικής επιχ...
20:46 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Τι απαντούν συνομιλητές του πρώην Πρωθυπουργού στην κριτική για αποτυχημένη επιλογή συνεργατών

Απάντηση στη βασική κριτική που δέχεται ο Αλέξης Τσίπρας μετά την κυκλοφορία του βιβλίου του, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα