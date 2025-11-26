Αυστηρό μήνυμα Ράντεφ στη Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινήστε τις διώξεις για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων

Αυστηρό μήνυμα Ράντεφ στη Βόρεια Μακεδονία: Ξεκινήστε τις διώξεις για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων

Ο Βούλγαρος πρόεδρος προχώρησε στη δήλωση αυτή απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε τη Δευτέρα στα Σκόπια ο δημοσιογράφος και ηγετικό στέλεχος της βουλγαρικής κοινότητας, Βλαντιμίρ Πέρεφ.

«Έχω καταστήσει απολύτως σαφές, τόσο στον πρόεδρο όσο και στον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας, ότι η υπόθεση του Βλαντιμίρ Πέρεφ είναι μια καλή αφορμή για να ξεκινήσει επιτέλους αυτή η διαδικασία, καθώς τόσο το κίνητρο όσο και ο δράστης είναι προφανείς», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ράντεφ.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 80χρονος Πέρεφ κατήγγειλε ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση μέσα σε κατάστημα στα Σκόπια. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσίευμά του στον ιστότοπο Tribuna, χτυπήθηκε στο πρόσωπο και έσπασαν τα γυαλιά του, ενώ στη συνέχεια κατέθεσε καταγγελία στην αστυνομία.

Μετά το περιστατικό, το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία καταδικάζει «άλλη μια πράξη βίας και μίσους εναντίον ενός Βούλγαρου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», επισημαίνοντας ότι το φαινόμενο αυτό τροφοδοτείται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα και την αντιβουλγαρική ρητορική.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Σόφια, ενώ η βουλγαρική πλευρά τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Βόρεια Μακεδονία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

