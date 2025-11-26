Μέγαρο Μαξίμου: Πώς «διαβάζει» πολιτικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα – Οι εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών

Η επίσημη γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου αρχικά ήταν να μην σχολιαστεί το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» και να μην ασχοληθεί με τον πρώην Πρωθυπουργό.

Ωστόσο το γεγονός ότι η συζήτηση για το βιβλίο κυριάρχησε τα τελευταία δύο 24ωρα κυβερνητικά στελέχη μπήκαν στον πειρασμό να μιλήσουν για τον πρώην Πρωθυπουργό, τα όσα αποκαλύπτει για τους πρώην συντρόφους του αλλά και την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης εντόπισε και ένα γεωγραφικό…. λάθος στο βιβλίο, το οποίο – κατά δήλωσή του- τον έκανε να βεβαιωθεί ότι ο Αλέξης Τσίπρας πράγματι είναι ο συγγραφέας του βιβλίου. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι στην σελίδα 212 υπάρχει η αναφορά στη «Ρίγα της Εσθονίας» και με σκωπτικό ύφος ζήτησε συγγνώμη από τον Αλέξη Τσίπρα επειδή κατά το παρελθόν ανήκε σε εκείνους που πίστευαν ότι το βιβλίο έχει γραφτεί από έναν «σκιώδη» συγγραφέα και όχι τον πρώην Πρωθυπουργό.

Το ερώτημα, λοιπόν, είναι πλέον πώς σκέφτονται στην κυβέρνηση για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και πώς «διαβάζουν» τις κινήσεις του. Η πρώτη ανάγνωση με τα έως τώρα δεδομένα δείχνει πως στο Μαξίμου θεωρούν «καλή συγκυρία» την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναβιώνει «μνήμες» και ένα δίπολο μεταξύ Μητσοτάκη και Τσίπρα, στο οποίο ο Πρωθυπουργός έχει κυριαρχήσει.

Όπως σημειώνει κυβερνητική πηγή στην «Καθημερινή», η επιστροφή στην επικαιρότητα για το τι έγινε το 2015 «μόνο καλό κάνει στην κυβέρνηση», καθώς αποτελεί «διαιρετική τομή» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ και «θυμίζει γιατί βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης».

Υπάρχει, όμως, και άλλη ανάγνωση η οποία λέει πως η ΝΔ «πρέπει να είναι προσεκτική», καθώς άλλο το 2015, άλλο το 2025. Η φθορά της κυβέρνησης είναι δεδομένη και είναι βέβαιο πως δεν έχει την ίδια ορμή με το 2019. Οι ίδιες πηγές, που λένε πως «δεν πρέπει να υποτιμάμε τον Αλέξη Τσίπρα», σημειώνουν πως το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι εδώ και πάνω από έναν αιώνα «δύο πόλων».

Αυτό σημαίνει πως εάν ο κ. Τσίπρας καταφέρει να φθάσει ή να προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ, τότε «κανείς δεν ξέρει τι συμμαχίες θα σχηματιστούν» προκειμένου «να φύγει ο Μητσοτάκης».

Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν τέτοιο κίνδυνο στο Μαξίμου. Θεωρούν πως ο κ. Τσίπρας με το βιβλίο του άνοιξε πολλά μέτωπα και το επόμενο διάστημα θα κυλήσει με ακόμη έναν εμφύλιο σπαραγμό. Στο Μαξίμου πάντως διά παν ενδεχόμενον, καθώς πράγματι κανείς δεν ξέρει εάν στις εκλογές θα είναι βασικός αντίπαλος ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Ανδρουλάκης, προσανατολίζονται στο να τον αποδομούν και σε επίπεδο θεσμών, τον μοναδικό ίσως τομέα που ήδη από το 2019 ο κ. Τσίπρας δείχνει να έχει πλεονέκτημα.