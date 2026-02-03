Κίνηση: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα – Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

  • Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό και στα δύο ρεύματα του Κηφισού όπου έχουν δημιουργηθεί ήδη ουρές χιλιομέτρων, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση.
  • Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και σε άλλους κεντρικούς άξονες, όπως η Κηφισίας στο ύψος της Κατεχάκη και η Μεσογείων προς Αθήνα, ενώ στο «κόκκινο» βρίσκεται και το κέντρο της Αθήνας.
  • Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών, την παραλιακή στο ύψος του Αλίμου και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Αφόρητη είναι η κατάσταση για ακόμη ένα πρωινό και στα δύο ρεύματα του Κηφισού όπου έχουν δημιουργηθεί ήδη ουρές χιλιομέτρων, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής.

Συγκεκριμένα, κυκλοφοριακό χάος επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Μεταμόρφωση. Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Κηφισίας, όπου οι οδηγοί είναι «κολλημένοι» στο ύψος της Κατεχάκη, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην Μεσογείων στο ρεύμα προς Αθήνα.

Η ίδια εικόνα επικρατεί και στο κέντρο της Αθήνας, όπου στο «κόκκινο» είναι η Βασ. Κωνσταντίνου και η Βασ. Σοφίας.

Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, καθώς και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

 

07:55 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

07:40 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

07:24 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

07:09 , Τρίτη 03 Φεβρουαρίου 2026

