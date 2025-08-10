Φωτιές: Σε ετοιμότητα για αναζωπυρώσεις σε Σαμοθράκη, Πρέβεζα, Ηλεία και Λασίθι – Τα πύρινα μέτωπα στην επικράτεια

Δύσκολη ημέρα αποδείχθηκε και το Σάββατο για το Πυροσβεστικό Σώμα, καθώς το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα 55 πυρκαγιές, οι 43 αντιμετωπίστηκαν ενώ σε πολλά πύρινα μέτωπα συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης.

Πολύ γρήγορα αντιμετωπίστηκαν οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το πρωί στο Λεοντάρι, κοντά στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, σε δύσβατη δασική έκταση, η φωτιά που είχαμε το μεσημέρι στο Σοφό Ασπροπύργου, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε επιχειρήσεις, αλλά και η πυρκαγιά στο Βελατούρι Κουβαρά, στην περιοχή του Μαρκόπουλου που έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή βλάστηση και έσβησε πολύ γρήγορα, καθώς έσπευσαν επιτόπου και πυροσβεστικές δυνάμεις που ήταν δίπλα, στη φωτιά της Κερατέας.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου για αναζωπύρωση στη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας, στην Ηλεία, ενώ νέες επικίνδυνες πυρκαγιές ξέσπασαν σε Σαμοθράκη, Λασίθι και Βρυσούλα Πρέβεζας.

Φωτιά στον Κουβαρά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 9 Αυγούστου, στη θέση Βελατούρι, στον Κουβαρά Αττικής, ωστόσο γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές, 1 αεροσκάφος και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων τον ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς υπήρξε διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μυρρινούντος – Αγ. Αικατερίνης, από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου μέχρι την οδό Αυλακίου.

Μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι Ηλείας

Αδιάκοπες είναι οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χελιδόνι Ηλείας και την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων αναζωπυρώσεων.

Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου σημειώθηκε μία μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι. Μέσα σε 6 λεπτά οι φλόγες φούντωσαν, καίνε δασική έκταση και απείλησαν ελαιοκαλλιέργειες. Επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούσαν ώστε να «κόψουν» την πυρκαγιά. Στη μάχη συμμετείχαν και οι ίδιοι οι κάτοικοι που, με αγροτικά μηχανήματα, προσπαθώντας να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες για να την περιορίσουν.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στην περιοχή του Χελιδονιού και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι, πριν αλλάξει κατεύθυνση και στραφεί εκ νέου προς το Χελιδόνι, απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και ζώα, ενώ στην Ηράκλεια Ολυμπίας η φωτιά δεν εισήλθε τελικά στον οικισμό χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών και κατοίκων. Στην ευρύτερη περιοχή της Ηράκλειας, ένας κτηνοτρόφος τραυματίστηκε προσπαθώντας να σώσει τα ζώα του.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχάρη πυροσβέστες και εθελοντές, τονίζοντας ότι ο οικισμός εκκενώθηκε με τη συνδρομή της Αστυνομίας και ότι παρέχεται κάθε αναγκαία βοήθεια στους συμμετέχοντες στην κατάσβεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Κάηκαν σπίτια στην Βρυσούλα Πρέβεζας – Διαδοχικά μηνύματα απο το 112

Ανεξέλεγκτη έκαιγε η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Προηγήθηκε μήνυμα από το «112» για προληπτική εκκένωση του οικισμού.

Πόρτα – πόρτα οι αρχές έλεγξαν τα σπίτια και απομάκρυναν τους ηλικιωμένους από τα σπίτια τους, προκειμένου να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, ενώ την στιγμή αυτή υπάρχει καλύτερη εικόνα, με διάσπαρτες εστίες να καίνε.

Όπως έγινε γνωστό, το χωριό της Βρυσούλας ήταν κυκλωμένο από τα μέτωπα της φωτιάς, οι φλόγες ήταν σε αυλές σπιτιών, κάηκαν αποθήκες και προκλήθηκαν ζημιές σε οικίες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσπαθούσαν να σώσουν τα σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ συνεχείς ήταν οι ρίψεις νερού από αέρος.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής απο τα Ιωάννινα και τους γύρω Νομούς. Άμεση ήταν η συνδρομή εναέριων μέσων προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά λόγω και των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν αρχικά 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 5ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνέδραμαν δύο αεροσκάφη τύπου πεζετέλ και ένα ελικόπτερο. Είχε ζητηθεί συνδρομή περισσότερων εναερίων μέσων τύπου Canadair. Στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν 64 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 22 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση είχαν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχάνημα.

Βίντεο σοκ με την απομάκρυνση ηλικιωμένης

Βίντεο που δημοσίευσε χρήστης στα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται στο σημείο όπου μαίνεται η φωτιά.

Στο βίντεο καταγράφεται η προσπάθεια απομάκρυνσης μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία κατευθύνεται σε ασφαλές σημείο με δάκρυα στα μάτια.

«Η κατάσταση είναι απελπιστική. Η Βρυσούλα ξαναζεί τον εφιάλτη του 22’» ακούγεται χαρακτηριστικά να λέει ο δημοσιογράφος που δημοσιεύει το βίντεο, ενώ καταγράφονται πλάνα από τα πρώτα σπίτια που καίγονται.

Φωτιά στην Σαμοθράκη

Φωτιά ξέσπασε και στη Σαμοθράκη αργά το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες.

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα το βράδυ του Σαββάτου. Παράλληλα, όπως αναφέρουν χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα, προβλήματα καταγράφονται στην ηλεκτροδότηση περιοχών του νησιού.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους, στο οποίο αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Άνω Καρυώτες Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Φωτιά στο Λασίθι

Καλύτερη είναι η εικόνα από την φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.