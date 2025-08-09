Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά Αρχαία Ολυμπία

Αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι φλόγες φούντωσαν, καίνε δασική έκταση και απειλούν ελαιοκαλλιέργειες. Για την κατάσβεσή τους κινήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα, τα οποία κάνουν ρίψεις για τον περιορισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε χθες στην περιοχή του Χελιδονιού και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι, πριν αλλάξει κατεύθυνση και στραφεί εκ νέου προς το Χελιδόνι, απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και ζώα, ενώ στην Ηράκλεια Ολυμπίας η φωτιά δεν εισήλθε τελικά στον οικισμό χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών και κατοίκων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
18:28 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χανιά: Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος τουρίστας από τη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου

Ένας 50χρονος, αμερικανικής καταγωγής, έχασε τη ζωή του στη θαλάσσια περιοχή του Μπάλου, στα Χ...
18:11 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ηράκλειο: Φορτηγό μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με μηχανή, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 50χρονο πεζό – ΦΩΤΟ 

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου στην περιοχή της Χερσο...
17:51 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Χανιά: Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματία στο Φαράγγι της Σαμαριάς – Ζητήθηκε ελικόπτερο για την μεταφορά του 

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τη μεταφορά τραυματία, ο οποίος έπεσε στο Φαράγγι της Σαμα...
17:23 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Αττική: Μια σύλληψη για εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό στην Πεντέλη – Δείτε φωτογραφίες 

Σε μια σύλληψη, για εκτέλεση θερμών εργασιών στην Πεντέλη Αττικής, σε ημέρα με δείκτη κινδύνου...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια