Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας 

Αναζωπύρωση της φωτιάς που ξέσπασε την Παρασκευή 8 Αυγούστου στην Αρχαία Ολυμπία, σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι φλόγες φούντωσαν, καίνε δασική έκταση και απειλούν ελαιοκαλλιέργειες. Για την κατάσβεσή τους κινήθηκαν άμεσα εναέρια μέσα, τα οποία κάνουν ρίψεις για τον περιορισμό τους.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε χθες στην περιοχή του Χελιδονιού και λόγω των ανέμων εξαπλώθηκε ταχύτατα προς τις κοινότητες Ηράκλεια και Πουρνάρι, πριν αλλάξει κατεύθυνση και στραφεί εκ νέου προς το Χελιδόνι, απειλώντας την Καυκανιά και το Λαντζόι.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, οχήματα, εκτάσεις και ζώα, ενώ στην Ηράκλεια Ολυμπίας η φωτιά δεν εισήλθε τελικά στον οικισμό χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση πυροσβεστών και κατοίκων.