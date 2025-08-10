Το σχέδιο του Νετανιάχου θα επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση, καταγγέλλουν 8 ευρωπαϊκές χώρες

Η Ισπανία και άλλες επτά ευρωπαϊκές χώρες καταδίκασαν σήμερα το σχέδιο του Ισραήλ να πάρει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας, προειδοποιώντας ότι αυτό θα “επιδεινώσει” την ανθρωπιστική κρίση και θα θέσει “σε επιπλέον κίνδυνο τη ζωή των (Ισραηλινών) ομήρων”.

Ελλάδα, Βρετανία, Δανία, Γαλλία και Σλοβενία ζητούν από τον Νετανιάχου να ανακαλέσει την απόφαση για την Γάζα – Καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ

Σε κοινή δήλωση, οι υπουργοί Εξωτερικών οκτώ χωρών τονίζουν ότι το σχέδιο αυτό το μόνο που θα κάνει είναι “να επιδεινώσει την ανθρωπιστική κρίση και να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο τη ζωή των ομήρων”, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπεραμύνεται του σχεδίου του, ενώπιον του Τύπου. Η ανακοίνωση του σχεδίου αυτού προκάλεσε κύμα επικρίσεων στη χώρα, και από τους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου, και διεθνώς.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ισπανίας, της Ισλανδίας, της Ιρλανδίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας υπογράφουν το κείμενο.

Θεωρούν ότι αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε “μια απαράδεκτη θνησιμότητα και στον αναγκαστικό εκτοπισμό σχεδόν ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων αμάχων”, σύμφωνα με τη δήλωση που εκδόθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας.

Κατά την εκτίμησή τους, η προγραμματισμένη επίθεση και η κατοχή της Γάζας μπορεί να αποτελέσει “σημαντικό εμπόδιο στην εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, που είναι ο μόνος δρόμος προς μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη”.

Οι ξένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμμάχων του Ισραήλ, άσκησαν πίεση για κατάπαυση του πυρός έπειτα από διαπραγμάτευση ώστε να διασφαλιστεί η επιστροφή των ομήρων και να μειωθεί η όξυνση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Λωρίδα της Γάζας.

Παρά τις επικρίσεις και τις φήμες για διαφορές απόψεων στους κόλπους της ισραηλινής στρατιωτικής ιεραρχίας, ο Νετανιάχου παραμένει αδιάλλακτος στο σχέδιό του.

 

