Βίντεο: Σοκ από την εν ψυχρώ εκτέλεση εθελοντή διασώστη σε νοσοκομείο της Σουέιντα – Έρευνα ζητούν Σύροι ακτιβιστές – Σκληρές εικόνες

Σύροι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν ξανά να διεξαχθεί ανεξάρτητη και αμερόληπτη έρευνα για τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν τον Ιούλιο στην επαρχία Σουέιντα, όπου κυρίως ζουν Δρούζοι, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει την εκτέλεση εθελοντή διασώστη από κυβερνητικές δυνάμεις μέσα σε νοσοκομείο.

Security camera evidence of Jolani’s terrorist gangs’ massacre at Suwayda City Hospital has just been released… These are the genocidal gangs that Tom Barrack chants about every day… The West’s new Syria. https://t.co/V5BSmPouhU pic.twitter.com/Og4Phafqe2 — Sermal (@sermal_) August 10, 2025

Τα επεισόδια ξέσπασαν στις 13 Ιουλίου ανάμεσα σε Δρούζους και φυλές Βεδουίνων και κλιμακώθηκαν τις επόμενες ημέρες με την επέμβαση εξωτερικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών, με απολογισμό σχεδόν 1.400 νεκρούς, μεταξύ αυτών πολλούς αμάχους Δρούζους.

Οι συριακές de facto αρχές ανέφεραν ότι έστειλαν δυνάμεις για να αποκατασταθεί η τάξη, όμως αυτόπτες μάρτυρες, οργανώσεις Δρούζων και η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατήγγειλαν πως τάχτηκαν στο πλευρό των βεδουίνων μαχητών και διέπραξαν φρικαλεότητες σε βάρος των Δρούζων, συμπεριλαμβανομένων εκτελέσεων με συνοπτικές διαδικασίες.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μοιάζουν να δείχνουν πολίτες να δολοφονούνται από ενόπλους με στολές του στρατού ή των δυνάμεων εσωτερικής ασφαλείας.

Σκληρό βίντεο

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Suwayda24 ιδιαίτερα δημοσιοποίησε μέσω X βίντεο που λέει ότι προέρχεται από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης του κυριότερου νοσοκομείου στη Σουέιντα τη 16η Ιουλίου.

Σε αυτό διακρίνεται ομάδα προσώπων, προφανώς μελών του προσωπικού, συγκεντρωμένων, καθισμένων στο δάπεδο διαδρόμου. Ένοπλοι με στολές του στρατού και των δυνάμεων του υπουργείου Εσωτερικών τους δίνουν διαταγές. Ξαφνικά ξεσπά σύντομη αψιμαχία ανάμεσα σε νεαρό που το μέσο ενημέρωσης εξηγεί πως ήταν «εθελοντής της ιατρικής ομάδας» και μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Τουλάχιστον δύο από αυτούς διακρίνονται να τον πυροβολούν, ο πρώτος με ημιαυτόματο τουφέκι, ο δεύτερος με πιστόλι. Κατόπιν ένας από τους ενόπλους απομακρύνει το πτώμα σέρνοντάς το στο δάπεδο, αφήνοντας πίσω γραμμή αίματος.

Οι συριακές αρχές δεν απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε σχόλιο το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τριαντάρης –που εμφανίζεται στο βίντεο– είπε τηλεφωνικά στο AFP ότι ανταποκρίθηκε σε έκκληση του νοσοκομείου, που ζητούσε να πάνε εθελοντές να βοηθήσουν. Επιβεβαίωσε «το συμβάν», που εκτυλίχτηκε «τη 16η Ιουλίου».

Γιατρός του γενικού κρατικού νοσοκομείου στη Σουέιντα, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επιβεβαίωσε επίσης το συμβάν και διαβεβαίωσε πως το βίντεο προέρχεται από το εσωτερικό της δομής υγείας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης αναπαρήγαγε το βίντεο, που χαρακτήρισε «σοκαριστική εκτέλεση με συνοπτικές διαδικασίες», διαπραχθείσα από «μέλη (των δυνάμεων) των υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών».

Ζήτησε οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν και «διεθνής ανεξάρτητη και αμερόληπτη επιτροπή» να διενεργήσει έρευνα για τα επεισόδια στη Σουέιντα.

Ο Φάντελ Άμπντουλ Γάνι, εκτελεστικός διευθυντής του Συριακού Δικτύου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αξίωσε οι αρχές να αναλάβουν δράση «αμέσως» και κάλεσε να πάει στη χώρα διεθνής και ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ για να «ερευνήσει τις παραβιάσεις που διαπράχτηκαν από όλα τα μέρη που ενεπλάκησαν» στα πολύνεκρα επεισόδια στη Σουάιντα.

Ο ίδιος έκρινε μέσω X ότι η επιτροπή που σχηματίστηκε από τις αρχές στη Δαμασκό τον περασμένο μήνα για να ερευνήσει τα επεισόδια στη Σουέιντα «δεν έχει αξιοπιστία», ούτε «αποδοχή των πολιτών».