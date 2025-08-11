Τομ Μπρέιντι: Οι Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα προς τιμήν του μπροστά στο γήπεδό τους – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

ΤΟΜ ΜΠΡΕΙΝΤΙ ΑΓΑΛΜΑ

Οι Νιού Ίνγκλαντ Πάτριοτς αποκάλυψαν ένα άγαλμα ύψους 3,6 μέτρων του θρυλικού κουάρτερμπακ τους, Τομ Μπρέιντι, μπροστά από το Gillette Stadium στο Φόξμπορο στις ΗΠΑ.

Τομ Μπρέιντι: Στην Ελλάδα ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ – Οι βουτιές με τα παιδιά του και το wakeboarding – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τομ Μπρέιντι είναι ο άνθρωπος που οδήγησε τους “Pats” στις έξι νίκες τους στο Super Bowl. Με αυτόν τον τρόπο, οι Πάτριοτς απέτισαν τίμησαν τον Αμερικανό «αστέρα», ενώ το εντυπωσιακό χάλκινο άγαλμα, δεσπόζει πλέον στην Μασαχουσέτη, το φημισμένο προάστιο της Βοστώνης.

Ο 48χρονος Μπρέιντι, ήταν ο κουάρτερμπακ των “Pats” για είκοσι (!) σεζόν και συγκεκριμένα από το 2000 έως το 2020. Οδήγησε τους Πάτριοτς σε έξι νίκες στο Super Bowl (το 2002, το 2004, το 2005, το 2015, το 2017 και το 2019), καθώς και σε τρεις άλλες ήττες σε τελικούς (2008, το 2012 και το 2018). Ο Μπρέιντι φορούσε τον αριθμό 12 σε όλη την καριέρα του, ενώ στην συνέχεια έπαιξε για τρεις σεζόν με τους Tampa Bay Buccaneers, με τους οποίους κέρδισε το έβδομο Super Bowl του το 2021.

«Είναι πολύ συγκινητικό για εμένα, νιώθω εξαιρετική τιμή και βαθιά ευγνώμων», είπε ο πρώην κουάρτερμπακ και πρόσθεσε αστειευόμενος: «Για να είμαι ειλικρινής, νιώθω λίγο γέρος. Είμαι επίσης λίγο έκπληκτος, γιατί γενικά, δεν αξίζεις αγάλματα μέχρι να γίνεις πραγματικά μεγάλος, όπως ο Μάϊκ Βράμπελ και ο Τέντι Μπρούσκι (σ.σ. δύο από τους πρώην συμπαίκτες του στην ομάδα)».

 

