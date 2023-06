Τομ Μπρέιντι: Στην Ελλάδα ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ – Οι βουτιές με τα παιδιά του και το wakeboarding – ΒΙΝΤΕΟ

Ελλάδα ψηφίζουν για τις καλοκαιρινές τους οι περισσότεροι celebrities του κόσμου. Μετά τον Γιον Βόιτ, την Κλόντια Σίφερ και τον Τζέιμς Φράνκο στην χώρα μας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες και ο Τομ Μπρέιντι.

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο 45χρονος αστέρας του NFL (πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου) και πρώην σύζυγος της Ζιζέλ, απολαμβάνει τις διακοπές του στην Ελλάδα, κάνοντας θαλάσσια σπορ με τα παιδιά του. Ο Τομ Μπρέιντι είναι πατέρας του 15χρονου, Τζον Έντουαρντ Τόμας Μοϊνάχαν, από τη σχέση του με την ηθοποιό Μπρίτζετ Μοϊνάχαν, καθώς και του 13χρονου Μπέντζαμιν και της 10χρονης Βιβιάν από τον γάμο του με τη Ζιζέλ Μπούντχεν.

Και τα τρία παιδιά του αστέρα του NFL εθεάθησαν να απολαμβάνουν διάφορα θαλάσσια σπορ, όπως κανό, τζετ σκι και κολύμπι. Σε βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα social media, εμφανίζεται ο Τομ Μπρέιντι να κάνει βουτιές στη θάλασσα από το πολυτελές γιοτ «Madsummer» και να αναδεικνύει τις ικανότητές του στο wakeboarding (Κυματοσανίδα).

Tom Brady wakeboards with kids on Greece yacht trip after clapping back at bad parenting comments https://t.co/1HZ6YYf4Zk pic.twitter.com/DIHjrYKaSd

Looks like Tom is currently in Greece ☀️

Via: Tom Brady’s Instagram story pic.twitter.com/Di0hfvkSNC

— Tom Brady Daily (@tombradymedia) June 20, 2023