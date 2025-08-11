Γρηγόρης Μόργκαν: «Κουραστικό; Ναι. Αξίζει; 100%» – Ο απολογισμός του συντρόφου της Ευρυδίκης Βαλαβάνη για τον ένα μήνα πατρότητας

Ο Γρηγόρης Μόργκαν, σύντροφος της Ευρυδίκης Βαλαβάνη με την οποία έγιναν για πρώτη φορά γονείς πριν από ένα μήνα, δείχνει να απολαμβάνει στο έπακρον τον ρόλο της πατρότητας και κάθε μέρα να ζει νέες στιγμές ευτυχίας.

Την Κυριακή (10/8) εκείνος μοιράστηκε μία σειρά από φωτογραφίες από τον τελευταίο υπέροχο μήνα της ζωής του

Επίσης, ο Γρηγόρης Μόργκαν, με αφορμή τη συμπλήρωση του ενός μήνα από τη γέννηση του παιδιού τους έκανε έναν απολογισμό… πατρότητας.

«1 μήνας μπαμπάς και έχω γίνει ειδικός στα… κακά. Από ύπνο 8 ωρών… 3 ώρες διαπραγματεύσεις με το αφεντικό των 4,5 κιλών (και μεγαλώνει). Από surfing… βόλτες με καρότσι και κρύο καφέ. Στο ενδιάμεσο, τάισμα 4 γάτων και συγκρίσεις πάνας στο σούπερ μάρκετ. Η μαμά; Feeding champion και MVP των ξενυχτιών. Κουραστικό; Ναι. Αξίζει; 100%», έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν.