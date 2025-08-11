Τραγωδία στο Μέριλαντ: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από πυρκαγιά σε κατοικία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην κομητεία Τσαρλς του Μέριλαντ στις ΗΠΑ το πρωί της Κυριακής (10/8), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:40 π.μ. σε σπίτι στην περιοχή Γουόλντορφ, περίπου 88 χιλιόμετρα νότια της Βαλτιμόρης, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WTOP-TV.

Ένα άτομο κατάφερε να διαφύγει από το φλεγόμενο κτίριο, ενώ χρειάστηκαν πάνω από 70 πυροσβέστες και περισσότερο από μία ώρα για να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

Ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άλλος διασώστης έλαβε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες για τραύματα που δεν έχουν διευκρινιστεί.

Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Oliver Alkire δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά του σπιτιού, μέσα σε κλειστή βεράντα.

