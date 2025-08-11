Τραγωδία στο Μέριλαντ: Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, από πυρκαγιά σε κατοικία – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες έχασαν τη ζωή τους όταν πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κατοικία στην κομητεία Τσαρλς του Μέριλαντ στις ΗΠΑ το πρωί της Κυριακής (10/8), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 8:40 π.μ. σε σπίτι στην περιοχή Γουόλντορφ, περίπου 88 χιλιόμετρα νότια της Βαλτιμόρης, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WTOP-TV.

Six people are dead after a house fire broke out in Waldorf, Maryland, early Sunday morning, officials said. The victims were two adults and four children, according to officials. Read more: https://t.co/77lDOT2hh9 pic.twitter.com/HXnyfYqApQ — ABC News (@ABC) August 11, 2025

Ένα άτομο κατάφερε να διαφύγει από το φλεγόμενο κτίριο, ενώ χρειάστηκαν πάνω από 70 πυροσβέστες και περισσότερο από μία ώρα για να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of fatalities. Six people, including four children, were killed after a massive fire engulfed a home in Waldorf, Maryland, on Sunday morning, August 10. More than 70 firefighters responded to the house on Declaration Court… pic.twitter.com/Zzb4Yy8Rny — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) August 11, 2025

Ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ άλλος διασώστης έλαβε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες για τραύματα που δεν έχουν διευκρινιστεί.

#BREAKING (8/10/25 @ 11:13 AM): Deputy State Fire Marshals are on the scene of a confirmed multi-fatal fire in Charles County and actively investigating. This will be an extended operation, and we will provide updates as we receive more information. PIO is en route. At around… pic.twitter.com/kCWhhiFgKJ — Maryland State Fire Marshal (@MarylandOSFM) August 10, 2025

Τα αίτια της πυρκαγιάς βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ο Υποδιοικητής Πυροσβεστικής Oliver Alkire δήλωσε ότι η φωτιά ξεκίνησε στη δεξιά πλευρά του σπιτιού, μέσα σε κλειστή βεράντα.