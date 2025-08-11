Τζέι Ντι Βανς: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη Μόσχα ούτε το Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

Τζέι Ντι Βανς: Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία δεν θα ικανοποιήσει ούτε τη Μόσχα ούτε το Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι μια συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι απίθανο να ικανοποιήσει και τις δύο πλευρές, και ότι οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης πιθανότατα θα αφήσει τόσο τη Μόσχα όσο και το Κίεβο «χωρίς ικανοποίηση».

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια συμφωνία που και οι δύο χώρες μπορούν να αποδεχτούν.

«Δεν πρόκειται να κάνει κανέναν ιδιαίτερα χαρούμενο. Και οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί, πιθανότατα, στο τέλος της ημέρας, θα είναι δυσαρεστημένοι με αυτό», δήλωσε στην εκπομπή Sunday Morning Futures του Fox News.

Οριστικοποιήθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα για να διαπραγματευτούν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, η οποία θα μπορούσε να τερματίσει τη σύγκρουση που διαρκεί τριάμισι χρόνια, πιθανώς απαιτώντας από την Ουκρανία να παραδώσει σημαντικό έδαφος.

Ωστόσο, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε θέματα εδαφικής κυριαρχίας, προσθέτοντας: «Οι Ουκρανοί δεν θα δωρίσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σε συνέντευξή του στο Fox News που ηχογραφήθηκε την Παρασκευή, ο Βανς είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εργάζονται για να προγραμματίσουν συνομιλίες μεταξύ Πούτιν, Ζελένσκι και Τραμπ, αλλά δεν θεωρεί παραγωγικό να συναντηθούν ο Πούτιν με τον Ζελένσκι πριν μιλήσουν με τον Τραμπ.

