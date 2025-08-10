Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς – Ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ ο Δήμος Λαυρεωτικής

Τα στελέχη τής Πυροσβεστικής κατέληξαν ότι η φωτιά ξεκίνησε από καλώδιο ηλεκτροδότησης και μάλιστα πέρασαν χειροπέδες σε δύο υπευθύνους για τη συντήρηση του δικτύου, οι οποίοι όμως στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, με εισαγγελική εντολή, μέχρι να οριστεί δικάσιμος. Το πόρισμα της Πυροσβεστικής βασίστηκε σε μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό.

«Η αρμόδια πυρκαγιά οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις μη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων επιθεώρησης, συντήρησης και αποκατάστασης φθαρμένων υλικών του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα την αποκοπή καλωδίου φάσης και συνακόλουθα τη δημιουργία σπινθηρισμών οι οποίοι προκάλεσαν πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα κατά την πτώση τους», αναφέρεται στο πόρισμα της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής προτίθεται να προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο να κινηθούν δικαστικά εναντίον του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους πληγέντες. Ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας, τόνισε: «Εάν προκύψουν ευθύνες για τους υπεύθυνους συντήρησης δικτύου και αποκατάστασης βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ, είναι σίγουρο ότι δεν γεννιούνται μόνο ποινικές ευθύνες, οι οποίες θα αναζητηθούν στα ποινικά δικαστήρια και για σοβαρά αδικήματα, αλλά μπορούν να εγερθούν και αστικές αξιώσεις για όλους τους πληγέντες».

Για το περιστατικό, υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν δύο άντρες 58 και 33 ετών, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι αποκατάστασης βλαβών στην περιοχή Μεσογείων , ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο υπεύθυνος για την εκμετάλλευση, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή.

Πηγές του ΔΕΔΔΗΕ αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι πήγαν να κάνουν το καθήκον τους και να επιτελέσουν κοινωνικό έργο. Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και θα οριστεί τακτική δικάσιμος.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, όταν έφτασαν στο σημείο στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ήδη είχαν ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης. Χρειάστηκε να κληθεί η αστυνομία για να τις σταματήσει, προκειμένου να μην χαθούν στοιχεία για την έρευνα.

Ο Κώστας Τσίγκας, Πρόεδρος Αξιωματικών Π.Σ. σε δηλώσεις του επεσήμανε πως: «Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Π. Σ. καθώς και τα ανακριτικά γραφεία ανα την επικράτεια, έπειτα από την έναρξη κάθε πυρκαγιάς, αναζητούν τα αίτιά της, σχηματίζοντας δικογραφία, η οποία περιέχει εκτός των άλλων καταθέσεις, βιντεοληπτικό υλικό, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο προκύπτει η αιτία έναρξής της και στη συνέχεια κατατίθεται και αξιολογείται από την δικαιοσύνη».

Τι λέει ο Πρόεδρος Εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ

Ο Πρόεδρος Εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, κ. Στέφανος Κουνούκλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Εμείς ως εργαζόμενοι, θεωρούμε ότι χωρίς να βγει κάποιο πόρισμα, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει ένα πόρισμα από πραγματογνώμονες στην Πυροσβεστική, πολύ γρήγορα, πήγαν και συνέλαβαν ανθρώπους, οι οποίοι ήταν αναρμόδιοι και οι οποίοι στην ουσία πήγαν να αποκαταστήσουν τις βλάβες και για αυτό δημιουργήθηκε όλο αυτό το σκηνικό. Για αυτό διαμαρτυρηθήκαμε εμείς.

Οι συνάδελφοι αυτοί, δεν είναι καν στην περιοχή. Ο ένας είναι από την Καλλιθέα και έτρεξε να συνδράμει στην περιοχή των Μεσογείων για να μπορέσουν να αποκατασταθούν γρήγορα οι βλάβες και να λυθεί το πρόβλημα. Θα περιμένουμε να βγει το πόρισμα και να καταλήξουμε κάπου, αν δούμε τι ακριβώς έφταιξε. Εμείς πάντα, αμέσως μετά την Πυροσβεστική, κάνουμε την πρώτη επέμβαση. Αυτή είναι να αποκαταστήσουμε τις ζημιές. Να δούμε τι έχει καεί και εν συνεχεία μπαίνουμε σε διαδικασία αποκατάστασης».

Τέλος, σε ερώτηση για το εάν αποδειχθεί ότι η φωτιά προκλήθηκε απο το καλώδιο, ποιος θα κληθεί να αποζημιώσει τους πληγέντες, ο ίδιος απάντησε: «Υπάρχουν αρμόδιοι. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, τότε θα καταλήξει και η δικαιοσύνη ποιος και τι πρέπει να πληρώσει».

«Στάχτη» 16.000 στρέμματα και περιουσίες

Θλίψη προκαλεί η εικόνα που άφησε η φωτιά στην Ανατολική Αττική, με δεκάδες κατεστραμμένα σπίτια και 16.000 στρέμματα καμένης γης.

Σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα από τα οποία τα 11.267 είναι χορτολιβαδικές και θαμνώδεις περιοχές. Όπως αποτυπώνεται στον πίνακα της υπηρεσίας Copernicus, όπου αναλύεται η καμένη έκταση, δεν έχουν καεί δάση ή δασικές εκτάσεις ενώ το μεγαλύτερο μέρος της πληγείσας έκτασης αφορά χορτολιβαδικές και θαμνώδεις εκτάσεις.