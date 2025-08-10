Εκουαδόρ: Οκτώ νεκροί έπειτα από πυροβολισμούς έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά πλήθους έξω από νυχτερινό κέντρο σε πόλη στα νοτιοδυτικά του Εκουαδόρ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Κυριακή (10/8).

Εκουαδόρ: Ο πρόεδρος Νομπόα εγγυάται αμνηστία στις δυνάμεις ασφαλείας που ανέλαβαν την αποκατάσταση της τάξης στη Γουαγιακίλ

Οι αρχές έφτασαν στο σημείο μετά από κλήση έκτακτης ανάγκης δήλωσε ο αστυνομικός συνταγματάρχης Χαβιέρ Τσάνγκο σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι ο όγδοος τραυματίας υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Οι δράστες έφτασαν με δύο αγροτικά οχήματα και άνοιξαν πυρ στις 01:15 τοπική ώρα (06:15 GMT) εναντίον ανθρώπων που έπιναν έξω από το νυχτερινό κέντρο στην πόλη Σάντα Λουσία, στην επαρχία Γουαγιας, η οποία αριθμεί περίπου 38.000 κατοίκους.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου, Χόρχε Ουρκίζο, αδερφός του δημάρχου της Σάντα Λουσία.

Η αστυνομία εντόπισε 800 κάλυκες στο σημείο της επίθεσης.

Οι δράστες διέφυγαν με τα οχήματά τους από άγνωστη διαδρομή, σύμφωνα με τον Τσάνγκο.

Ένας άνδρας συνελήφθη ενώ οδηγούσε φορτηγό και είχε στην κατοχή του περίστροφο, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στην επίθεση.

Η αστυνομία ανέφερε ότι το κίνητρο της επίθεσης παραμένει άγνωστο.

Οι σοροί των θυμάτων μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο της γειτονικής πόλης Ντάουλε.

Το γραφείο του δημάρχου της Σάντα Λουσία, Ουμπάλντο Ουρκίζο, εξέφρασε συλλυπητήρια την Κυριακή, δηλώνοντας μέσω κοινωνικών δικτύων: «Ενώνουμε τη θλίψη και την προσευχή μας για αυτή τη βίαιη επίθεση που έπληξε την κοινότητά μας».

Το Εκουαδόρ, ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ασφαλής χώρα ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους εξαγωγείς κοκαΐνης παγκοσμίως, την Κολομβία και το Περού, τα τελευταία χρόνια έχει βυθιστεί στη βία, καθώς συμμορίες με διασυνδέσεις με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ μάχονται για τον έλεγχο.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, πάνω από το 70% της παραγόμενης κοκαΐνης παγκοσμίως περνά πλέον από τα λιμάνια του Εκουαδόρ.

Η επαρχία Γουαγιας είναι μία από τις τέσσερις περιοχές όπου ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει πρόσφατα δίμηνη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η βία των συμμοριών.

Ωστόσο, παρά την ενισχυμένη παρουσία στρατού, η αιματοχυσία συνεχίζεται.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, πάνω από 4.051 ανθρωποκτονίες καταγράφηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025, με αναλυτές να εκτιμούν ότι πρόκειται για την πιο βίαιη έναρξη έτους στην πρόσφατη ιστορία της χώρας.

