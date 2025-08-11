Λένα Σαμαρά: Το μεσημέρι η κηδεία της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού – Η επιθυμία της οικογένειας

Φίλοι και συγγενείς θα πουν σήμερα, Δευτέρα, το «τελευταίο αντίο» στην κόρη του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, Λένα η οποία έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Η κηδεία της Λένας Σαμαρά θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Κοιμητηρίου Αθηνών.

Έπειτα από την ανακοίνωση για την κηδεία της Λένας Σαμαρά, η οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά έχει γνωστοποιήσει την επιθυμία της, αντί στεφάνων να ενισχυθούν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα.

«Αυτό θα ήθελε η Λένα μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς, παραθέτοντας τους τρεις οργανισμούς και τους αριθμούς λογαριασμών τους.

Οι δραματικές ώρες σε Σισμανόγλειο και Ευαγγελισμό πριν από τον θάνατό της

Η Λένα Σαμαρά εξέπνευσε το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, έπειτα από ξαφνική και σοβαρή επιδείνωση της υγείας της.

Η 34χρονη εξέπνευσε από ανακοπή καρδιάς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» να την επαναφέρουν στη ζωή.

Μια έντονη αδιαθεσία και ζάλη που ένιωσε η κόρη του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά το μεσημέρι της Πέμπτης την οδήγησαν αρχικά στο «Σισμανόγλειο». Εκεί υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και σε αξονική τομογραφία, χωρίς να υπάρχει κάποιο εύρημα που να προκαλεί ανησυχία και να προδιαθέτει στην τραγική κατάληξη που θα είχε αργότερα η περιπέτεια με την υγεία της.

Εξετάστηκε ενδελεχώς από τον νευρολόγο του Σισμανογλείου, ο οποίος έκρινε ότι θα έπρεπε να μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό για περαιτέρω έλεγχο, δεδομένου ότι το Σισμανόγλειο δεν διαθέτει Νευρολογική Κλινική.

Την ώρα που οι γιατροί λάμβαναν το ιστορικό της ασθενούς, η 34χρονη φέρεται να παρουσίασε 3 επιληπτικές κρίσεις με αποτέλεσμα οι γιατροί να «πέσουν» αμέσως πάνω της και να την διασωληνώσουν ώστε να σταθεροποιήσουν τον οργανισμό της.

Μαζί της βρίσκονταν παθολόγοι και νευρολόγοι, ενώ οι γονείς της περίμεναν έξω από το εξεταστήριο.

Ωστόσο, τη στιγμή εκείνη, η 34χρονη Λένα υπέστη καρδιακή ανακοπή. Οι γιατροί προσπάθησαν επί 50 λεπτά με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Η Λένα Σαμαρά είχε καταλήξει. Οι γιατροί ανέλαβαν το δύσκολο έργο να ενημερώσουν τους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία που περίμεναν με αγωνία τα νεότερα για την υγεία του παιδιού τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ,η Λένα Σαμαρά δεν αντιμετώπιζε κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ παραμένει ασαφές εάν είχε κάποιο ιστορικό επιληπτικών κρίσεων.

Η επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13:00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος, παθολόγος, καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.

Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική. Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Κατά την διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις 07/08 στις 22:29».

Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα

Σε μια ανάρτηση που «ραγίζει καρδιές» προχώρησε ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας για την αδελφή του Λένα..

Σε ανάρτησή του στο Facebook o Κώστας Σαμαράς ανέφερε:

«Αγγελούδι μου, αδερφούλα μου… θα έδινα τη ζωή μου για να μην συμβεί αυτό… Πώς να αντέξω χωρίς εσένα, τη ζεστή αγκαλιά σου και την υπέροχη ψυχή σου, που μας γέμιζε όλους καθημερινά… Στα δύσκολα και στα εύκολα ήμασταν πάντα μαζί ο ένας να στηρίζει τον άλλον…».

Και συνέχισε: «Δεν θα φύγεις ποτέ… Είσαι κομμάτι παντοτινό της καρδιάς και της ζωής μας… Σε λατρεύω Λενάκι μου».

Την ανάρτηση συνόδεψε με μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαρούμενος αγκαλιά με την αδελφή του.