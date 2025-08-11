Meteo: Πού έφτασε τους 42 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην χώρα τη Δευτέρα 11/08, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην Πελοπόννησο να φτάνει τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 15/07 η μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σκάλα Μεσσηνίας 42 βαθμούς Κελσίου και ακολούθησαν το Φράγμα Πηνειού Ηλίας και η Ωλένη Ηλείας 41.3 βαθμούς Κελσίου.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες. Οι λευκοί κύκλοι υποδηλώνουν τους σταθμούς όπου η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Όπως προκύπτει από τις υπόλοιπες πληροφορίες που παρουσιάζονται στην εικόνα αυτή, η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε 242 από τους 550 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς και τους 37 βαθμούς Κελσίου σε 122 σταθμούς. Τέλος, το φράγμα των 40 βαθμούς Κελσίου ξεπεράστηκε σε 17 σταθμούς.

