Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά στην περιοχή Τρελάγκαθα – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά πυροσβεστική αεροπλάνο

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Τρελάγκαθα στην Αιτωλοακαρνανία.

«Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.

19:16 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

