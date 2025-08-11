Ντένις «Τινκ» Μπελ: Βρέθηκαν στην Ανταρκτική τα λείψανα του Βρετανού ερευνητή – Είχε εξαφανιστεί το 1959 – ΦΩΤΟ

Στις 26 Ιουλίου 1959, ο Ντένις “Τινκ” Μπελ, ένας 25χρονος Βρετανός ερευνητής, ξεκίνησε μια αποστολή έρευνας στην Ανταρκτική. Ο Λονδρέζος, ασυρματιστής και μετεωρολόγος, έκανε έρευνες με έναν συνάδελφό του στον παγετώνα Ecology, μια απομακρυσμένη παγωμένη ερημιά που εκβάλλει στον κόλπο Admiralty.

Όμως ο Ντένις έπεσε ξαφνικά περίπου 30 μέτρα μέσα στον πάγο και το χιόνι και οι προσπάθειες να τον τραβήξουν προς τα πάνω αποδείχθηκαν άκαρπες. Για περισσότερα από 66 χρόνια, η σορός του Bell αγνοούνταν – αλλά ύστερα από μια νέα αποστολή στην περιοχή, ο γενναίος ερευνητής μπορεί τώρα να αναπαυθεί εν ειρήνη.

Οι επιστήμονες του British Antarctic Survey (BAS) ανακοίνωσαν την ανακάλυψη των λειψάνων του Dennis – ανάμεσα σε βράχους που αποκαλύφθηκαν από τον παγετώνα, ο οποίος όμως πλέον υποχωρεί.

Ο αδελφός του David, που ζει τώρα στην Αυστραλία, δήλωσε ότι ο ίδιος και η αδελφή του Valerie είναι “συγκλονισμένοι και έκπληκτοι” μετά την ανακάλυψη. “Ο Dennis ήταν ο μεγαλύτερος από τα τρία αδέλφια και ήταν ο ήρωάς μου, καθώς φαινόταν ότι μπορούσε να ασχοληθεί με τα πάντα, να συντηρεί βενζινοκινητήρες, να φωτογραφίζει, και να επεξεργάζεται δικές του ταινίες”, δήλωσε ο David.

“Κατασκεύασε έναν ασύρματο από το μηδέν, περνώντας ώρες με το να καταγράφει τον κώδικα Μορς”. “Η επιστροφή του στο σπίτι, μας βοήθησε να συμβιβαστούμε με την τραγική απώλεια του λαμπρού αδελφού μας”.

Ο Dennis “Tink” Bell μεγάλωσε στο Harrow, στο βορειοδυτικό Λονδίνο, πριν πιάσει δουλειά ως μετεωρολόγος στην έρευνα για τα νησιά Φόκλαντ (FIDS), τον προκάτοχο της Βρετανικής Έρευνας Ανταρκτικής (BAS).

Έχοντας όρεξη για περιπέτεια, τοποθετήθηκε για μια διετή αποστολή στο Admiralty Bay, μια μικρή βρετανική βάση με μισή ντουζίνα άνδρες, στο νησί King George στη βόρεια ακτή της Ανταρκτικής Χερσονήσου.

Ο Ντένις ήταν γνωστός στη βάση για το χιούμορ του και τον χαρακτήρα του που ξεπερνούσε τη ζωή, την αγάπη του για το θέατρο και το φαγητό, καθώς και για το ότι ήταν εξαιρετικός, αν και ακατάστατος, σεφ.

Ο Russel Thomson, συνάδελφος και φίλος που βρισκόταν μαζί του στη βάση, περιέγραψε τα αστεία του και μίλησε για τον “τεράστιο, τεράστιο χαρακτήρα” του.

Πώς χάθηκε στον πάγο

Εκείνη τη μοιραία Κυριακή, ο Dennis και ο συνάδελφός του Τζεφ Στόουκς ανέβηκαν στον παγετώνα Ecology με έλκηθρα που τα έσερναν σκυλιά husky, τα οποία έδειχναν σημάδια κούρασης. Για να τα ενθαρρύνει, ο Dennis προχώρησε μπροστά για να τα ωθήσει να προχωρήσουν χωρίς τα σκι του και ξαφνικά εξαφανίστηκε, αφήνοντας μια τεράστια τρύπα μέσα από την οποία είχε πέσει.

Ο Sir Vivian Fuchs, προηγούμενος διευθυντής της BAS, περιγράφει τη συγκλονιστική ιστορία του θανάτου του Bell στο βιβλίο του “Of Ice and Men” που εκδόθηκε το 1982. Έγραψε: “Κοιτάζοντας στα βάθη, ο Στόουκς κάλεσε επανειλημμένα και ανακουφίστηκε πολύ όταν πήρε απάντηση. Κατεβάζοντας ένα σχοινί, σχεδόν 30 μέτρα, είπε στον Bell να δεθεί. “Τα σκυλιά ανέλαβαν την επιχείρηση διάσωσης και άρχισαν να τραβούν. Τώρα ήταν εύκολο και όλα πήγαιναν καλά. Αλλά ο Bell είχε δέσει το σχοινί μέσα από τη ζώνη του αντί να το περάσει γύρω από το σώμα του, ίσως λόγω της γωνίας στην οποία βρισκόταν.

Ο Sir Vivian Fuchs συνέχισε: “Καθώς έφτασε στην κορυφή, το σώμα του σφηνώθηκε στο χείλος, η ζώνη έσπασε και ο Bell έπεσε πάλι. Αυτή τη φορά δεν υπήρξε απάντηση στις εκκλήσεις του Στόουκς.

“Ήταν ένα ιδιαίτερα τραγικό, μοιραίο γεγονός, το οποίο πραγματικά αισθανόταν κανείς ότι δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ, και επομένως διπλά θλιβερό”.

Οι παγετώνες κινούνται πάντα αργά, παρόλο που αυτό συνήθως δεν φαίνεται. Η κίνηση προκαλεί πίεση, η οποία με τη σειρά της προκαλεί ρωγμές, καθιστώντας τους δυνητικά ασταθείς. Δυστυχώς, οι προσπάθειες του Στόουκς και δύο άλλων ανδρών να φτάσουν στον Μπελ, διακινδυνεύοντας την ίδια τους τη ζωή κάτω από “τρομερές συνθήκες” για να το κάνουν, απέβησαν άκαρπες και τα λείψανά του δεν βρέθηκαν ποτέ – μέχρι φέτος.