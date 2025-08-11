Μάχη με τις φλόγες δίνουν και σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου οι δυνάμεις πυρόσβεσης, εξαιτίας πυρκαγιών που έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της χώρας μας.

Συγκεκριμένα, φωτιές έχουν ξεσπάσει σε Μεσσηνία, Κορινθία και Αιτωλοακαρνανία και Θεσσαλονίκη, ενώ μηνύματα από το 112 έχουν σταλεί σε κατοίκους για προληπτικές εκκενώσεις και για ετοιμότητα.

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας

Ελαφρώς καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08), με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα για εκκένωση της περιοχής, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση απο την Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Μελιγαλά».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πετράλωνα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Μελιγαλά ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν το χωριό Πετράλωνα.

Αυτήν ώρα στο μέτωπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 92 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα της 9ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα, εθελοντές και οχήματα ΟΤΑ, καθώς και 6 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από αέρος.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας και επιχειρούν 92 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 6 Α/Φ και 4 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί άμεσα το χωριό προς το παρόν, αλλά η περιοχή είναι δύσβατη, κάτι που δυσχεραίνει τις επίγειες δυνάμεις. Για τον λόγο αυτό ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα και δίνεται μάχη για να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.

Δύο φωτιές στην Αιτωλοακαρνανία

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση της πυρκαγιάς συνδράμουν και μηχανήματα έργου. Η φωτιά, προς το παρόν, δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας και στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους για ετοιμότητα.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στο Κάτω Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην Αρχαία Νεμέα, στην Κορινθία, εξαιτίας της οποίας εστάλη και μήνυμα στους κατοίκους από το 112 για απομάκρυνση. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, η φωτιά την στιγμή αυτή παρουσιάζει ελαφρώς καλύτερη εικόνα.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 15 οχήματα, με 45 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Στο μήνυμα που εστάλη από το 112 συγκεκριμένα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αρχαία Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Νεμέας Κώστα Φρούσιο, η φωτιά στην ευρύτερη περιοχή, είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Θα υπάρξει επιφυλακή και δημιουργούνται αντιπυρικές ζώνες, για παν ενδεχόμενο με τον αέρα και τις αναζωπυρώσεις, σύμφωνα με τον ίδιο.

Φωτιά στην Μεγάλη Βόλβη

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα. Την στιγμή αυτή η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεσή κινητοποιήθηκαν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας),

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας), Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου), Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης), Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου).