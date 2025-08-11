Φωτιά στον Γαλάτα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στον Γαλάτα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγα λεπτά νωρίτερα για την φωτιά που ξέσπασε στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.

Συγκεκριμένα,  στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στο Κάτω Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

