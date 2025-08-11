Φωτιά στον Γαλάτα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγα λεπτά νωρίτερα για την φωτιά που ξέσπασε στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.
Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στο Κάτω Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025