Βιασμός 10χρονης στην Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφός της

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

βιασμός

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν σήμερα η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της, που κατηγορούνται για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της γυναίκας.

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία, αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της ανήλικης κόρης της.

Όμως η ανήλικη ανέφερε στην αστυνομία ότι ο βιασμός γινόταν παρουσία της μητέρας της, η οποία μάλιστα την ακινητοποιούσε, κρατώντας της τα χέρια.

Απολογούμενο το ζευγάρι αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για σκευωρία που στήθηκε από τη μητέρα της 24χρονης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην πολύωρη απολογία της, η 24χρονη είπε ότι ήταν μεθυσμένη, όταν κατήγγειλε τον σύντροφό της και είπε ψέματα. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η μητέρα της την ώθησε γιατί ήθελε να διώξει από κοντά της τον 37χρονο. Από την πλευρά του, ο σύντροφός της αρνήθηκε επίσης τις κατηγορίες και υποστήριξε τα λεγόμενα της 24χρονης για την μητέρα της.

Το ζευγάρι αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

