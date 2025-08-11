Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας – Επιχειρούν και 3 αεροσκάφη 

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 11 Αυγούστου στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Δείτε βίντεο: