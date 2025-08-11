Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη – Οι περιοχές που βρίσκονται στην κατηγορία 4

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

φωτιά, Ζωγράφου, Αττική, Πανεπιστημιούπολη

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές καθώς για την Τρίτη 12 Αυγούστου 2025, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), έχει εκδώσει προειδοποίηση για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις 9 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρέβεζας, ΠΕ Άρτας)Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας, ΠΕ Ιθάκης, ΠΕ Ζακύνθου)
  • Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου, ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες 

  • Να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,
  • Η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.
  • Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
17:49 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Λευτέρης Κορδιάος: Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός – Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη

Γνωστή έγινε πριν από λίγες ώρες η είδηση του θανάτου του ραδιοφωνικού παραγωγού και DJ Λευτέρ...
17:38 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Πύρινα μέτωπα: Φωτιές σε Αιτωλοακαρνανία, Μεσσηνία, Κορινθία και Θεσσαλονίκη – Μηνύματα από το 112 για εκκενώσεις και ετοιμότητα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μάχη με τις φλόγες δίνουν και σήμερα Δευτέρα 11 Αυγούστου οι δυνάμεις πυρόσβεσης, εξαιτίας πυρ...
16:56 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Φωτιά στον Γαλάτα Αιτωλοακαρνανίας: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μήνυμα από το 112 εστάλη λίγα λεπτά νωρίτερα για την φωτιά που ξέσπασε στον Γαλατά Αιτωλοακαρν...
16:45 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Βιασμός 10χρονης στην Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι η μητέρα και ο σύντροφός της

Προφυλακιστέοι, με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας, κρίθηκαν σήμερα η 24χρονη μητέ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια