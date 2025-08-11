Γάζα: Ο ΟΗΕ «καταδικάζει τον φόνο από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων»

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Διεθνής ανησυχία για τη Γάζα

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων» την περασμένη νύκτα στη λωρίδα της Γάζας, με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω του X.

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Τζαζίρα, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ένας ανεξάρτητος δημοσιογράφους που συνεργαζόταν περιστασιακά με τοπικά μέσα ενημέρωσης σκοτώθηκε επίσης από το ίδιο ισραηλινό πλήγμα.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα» ενώ ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Ένα από τα θύματα, ο 28χρονος Ανάς αλ-Σαρίφ, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές που κάλυπταν καθημερινά τη σύγκρουση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τον στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε» ο ισραηλινός στρατός, του Ανάς αλ-Σαρίφ, προσθέτοντας πως ο δημοσιογράφος αυτός ήταν «η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας».

