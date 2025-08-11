Νεκρός και έκτος δημοσιογράφος στην χθεσινή ισραηλινή επίθεση στην Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Μοχάμαντ αλ Χαλντί
Ο φωτορεπόρτερ, Μοχάμαντ αλ Χαλντί. Πηγή: Χ

Ακόμη ένας δημοσιογράφος πέθανε μετά τη χθεσινή ισραηλινή επίθεση στην Γάζα, στην οποία σκοτώθηκαν 5 δημοσιογράφοι του Al Jazzera.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Μοχάμαντ αλ Χαλντί υπέκυψε τελικά στα τραύματα του.

Από την πλευρά της η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφονία από τον ισραηλινό στρατό έξι Παλαιστίνιων δημοσιογράφων».

Η Ύπατη Αρμοστεία κατηγορεί το Ισραήλ ότι «στοχοθέτησε τη σκηνή» στην οποία βρίσκονταν πέντε εργαζόμενοι του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera, κάτι που «αποτελεί σοβαρή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Το Ισραήλ οφείλει να σέβεται και να προστατεύει όλους τους αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων», υπογραμμίζει ακόμα η Ύπατη Αρμοστεία, η οποία υπενθυμίζει πως «τουλάχιστον 242 παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023 στη Γάζα». Ο ΟΗΕ επανέλαβε το αίτημά του για «άμεση, ασφαλή και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των δημοσιογράφων στη Γάζα».

Ένα από τα θύματα, ο 28χρονος Ανάς αλ Σαρίφ, ήταν ένας από τους πιο γνωστούς ανταποκριτές που κάλυπταν καθημερινά τη σύγκρουση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως τον στοχοθέτησε χαρακτηρίζοντάς τον «τρομοκράτη» που «προσποιούνταν τον δημοσιογράφο».

Η οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) κατήγγειλε «με σφοδρότητα και οργή τη δολοφονία» του Ανάς αλ Σαρίφ, προσθέτοντας πως ο δημοσιογράφος αυτός ήταν «η φωνή για τα δεινά που επιβλήθηκαν από το Ισραήλ στους Παλαιστινίους της Γάζας».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
16:22 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Μακρόν: «Προαναγγελθείσα καταστροφή» το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Εμανουέλ Μακρόν επανέλαβε σήμερα την πρότασή του για μια «αποστολή σταθεροποίησης με εντολή ...
15:19 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Γάζα: Ο ΟΗΕ «καταδικάζει τον φόνο από τον ισραηλινό στρατό έξι παλαιστίνιων δημοσιογράφων»

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καταδίκασε «τη δολοφ...
14:54 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Ρωσία: 3 νεκροί σε ουκρανικές επιθέσεις – Καταρρίφθηκαν 7 drones που είχαν στόχο την Μόσχα

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψαν 7 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια ο...
14:46 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Πατέρας ξυλοκόπησε και σκότωσε την νεογέννητη κόρη του – «Έκλαιγε πολύ», είπε ο δράστης

Ένας άνδρας από την Αριζόνα των ΗΠΑ ξυλοκόπησε και σκότωσε την νεογέννητη κόρη του και μετά πρ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια