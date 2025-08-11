Πατέρας ξυλοκόπησε και σκότωσε την νεογέννητη κόρη του – «Έκλαιγε πολύ», είπε ο δράστης

Ένας άνδρας από την Αριζόνα των ΗΠΑ ξυλοκόπησε και σκότωσε την νεογέννητη κόρη του και μετά προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές ότι το παιδί πνίγηκε την ώρα που το τάιζε.

Ο 22χρονος Τζόναθαν Ενρίκεζ κατηγορείται για την κακοποίηση και τη δολοφονία της μόλις 4 εβδομάδων κόρης του τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με την αστυνομία ο δράστης παραδέχτηκε ότι χτύπησε το νεογέννητο μωρό.

Στις 11 Ιουλίου ο άνδρας ήταν μόνος με το μωρό όταν εκείνο σταμάτησε να αναπνέει και στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο. «Αναφέρθηκε ότι το μωρό πνίγηκε ενώ το τάιζαν με μπιμπερό», σημείωσε η Αστυνομία.

Τελικά το μωρό πέθανε μερικές ημέρες μετά στις 26 Ιουλίου στο νοσοκομείο. Αργότερα η Αστυνομία διαπίστωσε ότι είχε και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς, όπως κάταγμα στο κρανίο, αιμορραγία στον εγκέφαλο, σπασμένο πόδι και σπασμένα πλευρά.

Οι γονείς στις καταθέσεις τους επιχείρησαν να δικαιολογήσουν τους τραυματισμούς και ισχυρίστηκαν ότι το μωρό έπεσε από το κρεβάτι του ή ότι έπεσε από το κάθισμα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο υπήρξαν ανακρίβειες και αντικρουόμενα στοιχεία στα όσα υποστήριξαν.

Ο 22χρονος, ο οποίος παραδέχτηκε ότι ήταν «αρκετά βίαιος» εκείνη την ημέρα όταν άλλαζε πάνα στο μωρό, έστειλε μήνυμα στην σύζυγό του και της είπε ότι τα έκανε θάλασσα. Της ζήτησε να επιστρέψει σπίτι από τη δουλειά καθώς το μωρό δεν ανέπνεε.

Αργότερα είπε ότι χτύπησε το μωρό στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού του επειδή «έκλαιγε πολύ» ενώ βρισκόταν μέσα στην κούνια του. Επίσης φέρεται να παραδέχτηκε ότι την κρατούσε σφιχτά για να σταματήσει το κλάμα.

Από την νεκροψία αποκαλύφθηκε ότι τα τραύματα του μωρού ήταν συμβατά με «χτύπημα, σύνθλιψη ή ποδοπάτημα». Ο πατέρας, ο οποίος εξέφρασε τη βαθιά μεταμέλεια του, παραμένει κρατούμενος στην φυλακή.