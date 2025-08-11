Ρωσία: Συνέχισε την κατασκευή πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς παρά το μορατόριουμ – «Έχουμε πλέον άφθονους»

Η Ρωσία συνέχισε να κατασκευάζει πυραυλικά συστήματα μικρού και μέσου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια μορατόριουμ στην ανάπτυξή τους και πλέον κατέχει αξιόλογες ποσότητες, σημείωσε χθες Κυριακή ο υφυπουργός Εξωτερικών της χώρας Σεργκέι Ριάμπκοφ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ.

«Όταν ανακοινώθηκε το μορατόριουμ, καταστήσαμε σαφές πως αφορούσε μόνο την ανάπτυξη (σ.σ. τέτοιων όπλων στο πεδίο), όχι διακοπή των δραστηριοτήτων» έρευνας και κατασκευής τους, εξήγησε ο κ. Ριάμπκοφ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο πρώτο κανάλι της ρωσικής δημόσιας τηλεόρασης, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Ο χρόνος αξιοποιήθηκε έτσι για να δημιουργήσουμε συστήματα και να αποκτήσουμε αρκετά μεγάλο οπλοστάσιο στο πεδίο αυτό. Εξ όσων αντιλαμβάνομαι, το έχουμε στην κατοχή μας πλέον», υπογράμμισε ο κ. Ριάμπκοφ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως αίρει αυτό που χαρακτήριζε μονομερές μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς, λέγοντας πως η Ρωσία –από νομική σκοπιά διάδοχη οντότητα της ΕΣΣΔ– είναι αναγκασμένη να αντιδράσει με αυτόν τον τρόπο σε κινήσεις των ΗΠΑ και συμμάχων τους.

H συμφωνία INF για τους πυραύλους του είδους που εκτοξεύονται από το έδαφος, από σιλό ή οχήματα –επισήμως, η Συνθήκη Μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών για την Εξάλειψη των Πυραύλων Μέσου και Μικρότερου Βεληνεκούς– υπογράφτηκε το 1987, από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν και τον Γενικό Γραμματέα της κεντρικής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Είχε θεωρηθεί τότε ορόσημο στη διαδικασία αποκλιμάκωσης των εντάσεων ανάμεσα στις δυο πυρηνικές υπερδυνάμεις. Όμως στην πορεία των ετών, οι δυο πλευρές άρχισαν να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της, καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα εισέρχονταν σε τροχιά νέας επιδείνωσης.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποσύρθηκε μονομερώς από τη συνθήκη το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις της από τη Ρωσία, τις οποίες διέψευδε το Κρεμλίνο. Η Μόσχα της αποσύρθηκε από την INF μια μέρα αργότερα.