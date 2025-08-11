Καμένα Βούρλα: Αναστάτωση για 6χρονο αγοράκι που χάθηκε – Το βρήκαν 2 χιλιόμετρα μακριά

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08), στην παραλία Καμένων Βούρλων, στο ύψος του Αγίου Παντελεήμονα, όταν μια οικογένεια Σέρβων διαπίστωσε ότι είχε εξαφανιστεί το 6χρονο αγοράκι τους.

Ακολούθησε πολύ μεγάλη κινητοποίηση από Αστυνομία και Λιμενικό, αλλά και από λουόμενους που ενημερώθηκαν από τους ταραγμένους γονείς τι είχε συμβεί. Στις αγωνιώδεις αναζητήσεις συνέδραμαν και επαγγελματίες της περιοχής αλλά και κάτοικοι που βγήκαν από τα σπίτια τους και έψαχναν, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Τελικά το αγοράκι εντοπίστηκε έπειτα από τουλάχιστον 45 λεπτά, από λουόμενους να κλαίει σε παραλία, σε απόσταση σχεδόν 2 χιλιομέτρων μακριά από το σημείο που είχε χαθεί.

Εκεί έσπευσαν αμέσως στελέχη του Λιμενικού και η μητέρα του 6χρονου για να το ηρεμήσουν.

