Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.
Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Παράλληλα, πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρεται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
