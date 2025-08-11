Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Ήχησε το 112

Enikos Newsroom

κοινωνία

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας – Ήχησε το 112
Φώτο: Πυρκαγιά ενημέρωση

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στα Πετράλωνα Μεσσηνίας.

Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρεται να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Φώτο: Πυρκαγιά ενημέρωση

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:42 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Καμένα Βούρλα: Αναστάτωση για 6χρονο αγοράκι που χάθηκε – Το βρήκαν 2 χιλιόμετρα μακριά

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/08), στην παραλία Καμένων Βούρλων, στο ύψος...
14:30 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: 17χρονος επιτέθηκε σε ηλικιωμένη και της άρπαξε χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό

Ένας 17χρονος συνελήφθη, χθες (10/08) το μεσημέρι, από αστυνομικούς στη δυτική Θεσσαλονίκη, δι...
14:26 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Meteo: Θερμότερος του κανονικού θα είναι ο Σεπτέμβριος – Τι δείχνουν 400 σενάρια πρόγνωσης

Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Σεπτέμβριος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλα...
14:21 , Δευτέρα 11 Αυγούστου 2025

Καιρός: «Ο χειρότερος συνδυασμός για τις δασικές πυρκαγιές το φαινόμενο Hot-Dry-Windy» – Η επίδραση των μελτεμιών

Ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, μ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια