Σοκ στην Εύβοια: Άνδρας ζήτησε από ανήλικη χρήματα και την παρενόχλησε σεξουαλικά 

Εφιαλτικές στιγμές φέρεται πως βίωσε μία ανήλικη στην Κύμη Εύβοιας, το βράδυ της Κυριακής (10/08), όταν ένας άνδρας την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Σύμφωνα με το evima.gr, η ανήλικη φέρεται να κατήγγειλε τον άνδρα, ο οποίος αρχικά την πλησίασε και της ζήτησε 2 ευρώ, ενώ στην συνέχεια άρχισε να την χαϊδεύει σε σημεία του σώματος της.

Η ίδια, κατήγγειλε το περιστατικό στη αστυνομία και αμέσως άνδρες του Α. Τ. Κύμης προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην πλατεία της Κύμης ο οποίος αρχικά αντιστάθηκε.

Σήμερα θα οδηγηθεί αρμοδίως στον εισαγγελέα Χαλκίδας.