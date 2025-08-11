Ε.Ε.: Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Enikos Newsroom

διεθνή

Σύνοδος υπουργοί Εξωτερικών συνεδρίαση Ε.Ε.
Πηγή: Ε.Ε.

Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. πραγματοποιείται το απόγευμα με επίκεντρο την Ουκρανία και την Γάζα.

Συγκεκριμένα στις 17:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εργασίες θα συμμετέχει και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τις τελευταίες ημέρες προκειμένου το Κίεβο να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.

