Ε.Ε.: Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών – Στο επίκεντρο Ουκρανία και Γάζα

Έκτακτο Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. πραγματοποιείται το απόγευμα με επίκεντρο την Ουκρανία και την Γάζα.

Συγκεκριμένα στις 17:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις εργασίες θα συμμετέχει και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Οι Ευρωπαίοι πιέζουν τις τελευταίες ημέρες προκειμένου το Κίεβο να συμπεριληφθεί στις συνομιλίες που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.