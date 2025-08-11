Λένα Σαμαρά: Βουβός θρήνος στο Α’ Νεκροταφείο για την κόρη του πρώην Πρωθυπουργού – Τραγικές φιγούρες οι γονείς της – Εικόνες και βίντεο

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Στο Α΄ Νεκροταφείο λένε συγγενείς και φίλοι το «τελευταίο αντίο» στην κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών την περασμένη Πέμπτη έπειτα από ανακοπή καρδιάς στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Το κλίμα στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων, όπου τελείται αυτή την ώρα η Εξόδιος Ακολουθία, είναι βαρύ. Η θλίψη έχει «απλώσει» τη σκιά της παντού.  Τραγικές φιγούρες οι γονείς της Λένας Σαμαρά, Αντώνης και Γεωργία, που έφτασαν στο Α’ Νεκροταφείο για να “αποχαιρετήσουν” την κόρη τους, αλλά και ο αδελφός της, Κώστας.

Αντώνης και Κώστας Σαμαράς

Γεωργία Σαμαρά

Με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά έχει ζητήσει από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.

«Αντί στεφάνου για τη Λένα, η οικογένεια Σαμαρά παρακαλεί, όσους το επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα. Αυτό θα ήθελε η Λένα μας” τόνισαν σε ανακοίνωσή τους.

Κηδεία Λένας Σαμαρά- στεφάνι Μητσοτάκη

Κηδεία Λένας Σαμαρά

Στον Ιερό Ναό άρχισαν να καταφτάνουν από νωρίς συγγενείς και φίλοι της οικογένειας Σαμαρά, αλλά και πολιτικοί. Λίγο πριν από τις 13:00 έφτασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του, Μαρέβα, ενώ έχουν στείλει και στεφάνι που γράφει: “Τα λόγια φτωχά”.

Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκης- κηδεία Σαμαρά

Στο Α’ Νεκροταφείο έφτασαν και ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής με την σύζυγό του, Νατάσα Παζαΐτη, o πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Θάνος Πλεύρης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, η Σοφία Ζαχαράκη και πολλοί άλλοι.

Κηδεία Λένας Σαμαρά- Βενιζέλος

Δείτε βίντεο:

